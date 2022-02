Milan, Ibrahimovic scalpita: la data del possibile rientro

Ibrahimovic si sente un leone in gabbia, gli infortuni lo frenano e lui vuole aiutare la squadra nella corsa Scudetto: ecco quando potrebbe tornare in campo.

Il Milan ha fatto a meno di Zlatan Ibrahimovic nel derby vinto contro l’Inter e la stessa situazione si ripeterà anche stasera in Coppa Italia contro la Lazio. In attacco ci sarà nuovamente Olivier Giroud, che con due gol ha deciso l’ultima stracittadina di Milano.

Il 40enne centravanti svedese è al lavoro per recuperare pienamente dall’infortunio al tendine d’Achille destro accusato contro la Juventus. Si tratta di un’infiammazione che gli crea non pochi fastidi. Ha grande voglia di tornare a dare il suo contributo alla squadra, però deve seguire le indicazioni dello staff e non forzare troppo per evitare ricadute.

Ibrahimovic, rientro per Salernitana-Milan? E il futuro…

Il Corriere dello Sport spiega che Ibrahimovic potrebbe saltare non solo la sfida di Coppa Italia contro la Lazio, ma anche Milan-Sampdoria in programma per domenica alle ore 12:30. Il suo rientro sembra più probabile per Salernitana-Milan di sabato 19 febbraio (ore 20:45).

Pioli e il suo staff lo valuteranno in questi giorni e decideranno se utilizzare ancora cautela prima di farlo tornare in gruppo e convocarlo. Zlatan ha certamente il desiderio di dare una mano ai compagni nella corsa Scudetto, però al tempo stesso è consapevole di non potersi prendere dei rischi. Fisicamente va gestito e lui stesso deve gestirsi, onde evitare ricadute e infortuni più gravi.

Per quanto riguarda poi il suo futuro, il CorSport spiega che sarà lo stesso Ibrahimovic a decidere se smettere oppure continuare. Da Casa Milan è già trapelata massima apertura su un eventuale rinnovo del contratto in scadenza a fine giugno 2022. Lo stesso Paolo Maldini di recente ha dichiarato che lo svedese non sarà mai un peso e che c’è la concreta possibilità che rimanga ancora una stagione in maglia rossonera.

Tra un paio di mesi le discussioni dovrebbero entrare nel vivo. Ibra avrà più chiaro quello che vorrà fare e la società sarà pronta ad affrontare il confronto. Maldini ha spiegato che il calciatore attualmente propende per continuare a giocare, però bisognerà vedere se la situazione sarà destinata a cambiare.