Milan, Maldini: “Ibrahimovic non sarà mai un peso. Kessie importante”

Le parole di Paolo Maldini nel pre gara di Inter-Milan. Il Direttore Tecnico rossonero si è soffermato sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic…

La bandiera rossonera, oggi Direttore Tecnico del Milan, è stato intervistato ai microfoni di DAZN prima del derby contro l’Inter. Paolo Maldini ha risposto alle diverse domande dei giornalisti: focus sul Kessie trequartista di stasera e sulla situazione contrattuale di Zlatan Ibrahimovic.

Di seguito le parole di Maldini:

Leggi anche:

Se c’è tensione prima del derby: “La tensione era tanta agli inizi, un po’ meno con il passare del tempo e della carriera. Negli ultimi derby mi sono proprio divertito. C’è una maturità che arriva prima o poi. Nessun rito scaramantico, ho vinto e perso facendo di tutto, quindi basta”.

Sulla trequarti sottotono negli ultimi tempi: ”Abbiamo avuto un calo fisico da parte di qualcuno. L’assenza di rebic è stata pesante. Kessie può dare molto equilibro,inserimento e anche qualche gol., ormai ogni allenatore fa la formazione pensando anche a come determinare con i cambi”.

Sul possibile rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Innanzitutto con Zlatan c’è un discorso aperto perchè lui è una persona molto indipendente e sa e non finge quella che è la sua situazione. Se non se le sentirà di andare avanti sarà lui a dire di volersi fermare . Attualmente lui si sente di voler continuare. Con lui c’è un gran rapporto e un bel dialogo. Zlatan non sarà mai un peso per questa squadra ma solo una risorsa”.