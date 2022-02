Kessie, clamorosa indiscrezione sul suo futuro: “Accordo vicino”

Il futuro di Kessie si potrebbe delineare presto: arriva un’indiscrezione clamorosa su quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Il Milan e Franck Kessie sono lontani da un accordo sul rinnovo del contratto, non è un segreto. La trattativa è partita diverso tempo fa e non è mai arrivata a un esito positivo. Troppa distanza tra domanda e offerta.

Attualmente il centrocampista percepisce uno stipendio da 2,2 milioni di euro netti a stagione e la società è pronta a corrispondergli più del doppio nei prossimi anni. Si parla di un ingaggio base da almeno 5 milioni annui con annessi bonus che farebbero crescere ulteriormente il guadagno dell’ivoriano. Ma l’agente George Atangana vuole più soldi per il suo assistito. Senza dimenticare il discorso commissioni…

Mercato Milan, Kessie vicino a un accordo?

Il Milan spera ancora che Kessie si decida a firmare, ma non risulta la volontà di migliorare la proposta economica presentata. Il giocatore e il suo procuratore dovrebbero fare retromarcia rispetto alle richieste fatte finora. Stando alle indiscrezioni, è di circa 8 milioni lo stipendio preteso da Atangana per il nuovo contratto dell’ex Atalanta.

Chiaramente sulle tracce di Kessie ci sono diverse società, soprattutto europee. Sono circolati tantissimi nomi. Dal Paris Saint Germain al Barcellona, dal Real Madrid al Tottenham e al Manchester United. Normale che un centrocampista di buon valore come l’ivoriano faccia gola a parametro zero. E con questa modalità di trasferimento l’agente avrebbe la possibilità di ricavare delle corpose commissioni, cosa che non accadrebbe rinnovando col Milan.

Comunque esistono anche rumors che non escludono la possibilità che Kessie rimanga a giocare in Serie A. Nelle settimane scorse era emersa qualche voce su un possibile interessamento della Juventus, ad esempio.

Fabio Bergomi, opinionista legato al mondo Inter, in un’intervista concessa a calciomercato.it ha fatto una rivelazione clamorosa sul possibile futuro di Kessie in nerazzurro: “Mi è arrivata una soffiata dalla stessa persona che mi disse di Calhanoglu all’Inter. Mi ha spiegato anche i dettagli di quanto guadagnerà Kessie all’Inter. L’accordo è a un passo, ma non è ancora fatta. C’è un’offerta sbalorditiva a livello numerico, si parla di uno stipendio da 8-8,5 milioni a stagione”.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Bergomi, esisterebbe la concreta possibilità di un passaggio del mediano rossonero sull’altra sponda di Milano. Lo stesso tipo di percorso fatto da Hakan Calhanoglu nell’estate 2021.

Da capire se davvero l’Inter si sia fatta avanti per Kessie e, nel caso, con che tipo di offerta. È noto che Marcelo Brozovic, elemento fondamentale del centrocampo di Simone Inzaghi, sia in scadenza di contratto e pretenda 7-8 milioni per rinnovare. Bisognerà vedere quali saranno le mosse della dirigenza nerazzurra a centrocampo.

Davvero è stato proposto un ingaggio da 8-8,5 milioni all’ex Atalanta? Da considerare pure le commissioni per Atangana. Vedremo…