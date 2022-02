Chi è Nasti, il bomber della Primavera del Milan da un gol a partita

Altre due reti al Bologna per il giovanissimo attaccante della Primavera rossonera. Ci ha provato la Juve ma non si muove da Milano.

Continua a mettersi in mostra il giovanissimo attaccante della Primavera rossonera. Con la doppietta di oggi le sue marcature stagionali salgono a quota 9, in sole 9 partite giocate.

Numeri davvero impressionanti quelli di Marco Nasti, classe 2003 del Milan Primavera, che sta attirando tutte le attenzioni su di lui in questa stagione. Con le due reti messe a segno nella trasferta di oggi al Bologna, la sua media è ora di un gol a partita. Nasti ha aperto le marcature e raddoppiato nel giro di cinque minuti, dopodiché il match si concluso sul 2-5 per i rossoneri. Il giovane attaccante era entrato nel tabellino dei marcatori anche la scorsa settimana nel derby perso contro l’Inter, realizzando la rete del momentaneo pareggio.

Primavera Milan, Nasti: ruolo e caratteristiche

Nasti è di fatto uno dei migliori elementi del settore giovanile del Diavolo ed è già nel giro della prima squadra di Stefano Pioli. Nel 2019 è entrato a far parte dell’under 19 per poi fare il salto in Primavera l’anno successivo. A fine dello scorso anno il suo nome è salito alla ribalta grazie alla chiamata in prima squadra nel match a San Siro contro il Napoli, complici le assenze di Giroud e Rebic.

L’esordio in Serie A non è ancora arrivato ma il 18enne sta facendo di tutto per meritarselo quest’anno, migliorando nettamente la capacità realizzativa rispetto allo scorso anno, nel quale aveva messo a segno una sola rete. Nasti, nato a Pavia, è al Milan da una vita e rappresenta il prototipo dell’attaccante perfetto, capace di abbinare fisicità e qualità, oltre a un gran senso del gol.

Il ragazzo sarebbe finito anche nel mirino della Juventus, con i bianconeri che avrebbero addirittura già offerto 500mila euro per accaparrarsi il suo cartellino. Ovviamente la dirigenza rossonera ha immediatamente rifiutato e non vuole saperne di privarsi del suo 9 del futuro. Sulle tracce del giovane attaccante lombardo ci sono ora anche Ternana e Cremonese, che nel caso sarebbero però interessate a prelevarlo in prestito. Un’esperienza in Serie B potrebbe fare al caso di Nasti, per crescere e abituarsi a certi livelli prima di fare l’importante salto con la Prima squadra di un club di livello come il Milan