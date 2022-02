Delude in Milan-Lazio ma è sfida internazionale per il centrocampista

Osservato speciale di Milan-Lazio: il biancoceleste delude le attese ma continua ad essere un profilo che piace ai rossoneri ma non solo. Il punto della situazione

La Lazio di Maurizio Sarri è ancora una volta caduta malamente a San Siro. Il Milan di Stefano Pioli aveva dominato anche il match dell’andata di Serie A. Lo scorso 12 settembre era terminato 2 a 0, un risultato che non dice tutto del dominio rossonero. Il 4 a 0 di ieri sera, per i Quarti di finale di Coppa Italia, invece, non lascia alcun dubbio.

L’ex tecnico di Juventus, Napoli e Chelsea ha così perso nuovamente la sfida contro Stefano Pioli. Difficile individuare qualcuno, tra i biancocelesti, che abbia fornito una prova davvero convincente da meritare la sufficienza.

Ieri sera, tutta la Lazio ha davvero fatto male. Nemmeno Sergej Milinkovic-Savic è stato all’altezza della sua fama. Il serbo classe 1995 è sparito tra le maglie rossonero: è bastato un Franck Kessie, non proprio nella sua partita migliore, per limitarlo al massimo.

Il centrocampista non si è mai reso pericoloso, come ha dimostrato di saper fare lungo il corso di tutta la stagione: i numeri, d’altronde, non lasciano dubbi. In Serie A, in 23 partite, ha messo a realizzato otto gol e otto assist.

Interesse rossonero

Sergej Milinkovic-Savic resta comunque un calciatore ammirato e stimato da diversi addetti ai lavori. I più grandi club d’Europa continuano a seguire le sue prestazioni. In Spagna, Fichajes.net riporta di un interesse da parte del Real Madrid pronto a mettere sul tavolo un’offerta importante da ben 60 milioni di euro.

Un’offerta che potrebbe far vacillare Claudio Lotito, considerando il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Ma il portale sottolinea come i Blancos non siano gli unici sulle tracce del forte centrocampista serbo. Anche Psg, Manchester United, Juventus e Milan, infatti, non avrebbero smesso di seguire il calciatore.

I rossoneri sono stati fortemente interessati a Milinkovic-Savic, qualche sessione di calciomercato fa, quando negli uffici di Casa Milan, insieme a Paolo Maldini lavorava anche Leonardo.

Sergej Milinkovic-Savic rappresenterebbe certamente un profilo perfetto per Stefano Pioli e il suo Milan ma i costi appaio davvero proibitivi. Difficile che Lotito si privi del calciatore per meno di 60 milioni