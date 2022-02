Milan, il 10 febbraio una data storica: l’evento che ha cambiato tutto

Il 10 febbraio non sarà nai un giorno qualsiasi per il Milan e i milanisti. Quel giorno di 36 anni fa è cambiata la storia del club

Dalle macerie di un recente passato pieno di delusioni con l’onta di due annate in Serie B al dominio in Italia, in Europa e nel Mondo. Nemmeno il più ottimista (e all’epoca ce ne voleva davvero parecchio di positività) poteva immaginare che quel 10 febbraio di 36 anni fa, la storia del Milan sarebbe cambiata del tutto, trasformandosi in un trentennio di trionfi, vittorie, emozioni nel quale, inevitabilmente, come in ogni bella storia che si rispetti, non sono mancate anche cocenti delusioni.

Il 10 febbraio 1986, Silvio Berlusconi diventa ufficiosamente il nuovo Presidente del Milan, rilevando il club da Giuseppe Farina. Al momento dell’acquisizione da parte dell’allora proprietario della holding Fininvest, alla presidenza del Milan c’era Rosario Lo Verde.

L’investitura presidenziale di Berlusconi sarà ratificata il 24 marzo 1986 con le contestuali nomine di Adriano Galliani come Amministratore Delegato e di Ariedo Braida come Direttore Generale. L’obiettivo iniziale era quello di risanare il bilancio e rinnovare l’organico. Il proposito finale quello di tornare a dominare, come un tempo, in Italia e in Europa, obiettivo quest’ultimo raggiunto pienamente e in tre decadi differenti fino alla cessione del club formalizzata nella primavera del 2017.

Milan, i trionfi della presidenza Berlusconi

Liedholm, Sacchi, Capello, Tabarez, Zaccheroni, Cesare Maldini, Fatih Terim, Ancelotti, Leonardo, Allegri, Seedorf, Filippo Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi e Montella, questi gli allenatori che hanno guidato il Milan in 29 anni di presidenza di Silvio Berlusconi.

Lunghissimo l’elenco dei campioni arrivati in rossonero con Berlusconi presidente e Galliani-Braida in dirigenza. I primi furono Roberto Donadoni (strappato alla concorrenza della Juve) e Daniele Massaro che si unirono a chi nel Milan c’era già prima del cambiamento epocale ovvero Baresi, Maldini, Tassotti e Costacurta.

Dopo di loro, in varie annate, il Milan ha acquistato campioni di caratura mondiale: Gullit, Van Bastem, Rijkaard, Savicevic, Boban, Papin, Desailly, Weah, Roberto Baggio, Shevchenko, F.Inzaghi, Rui Costa, Nesta, Pirlo, Seedorf, Rivaldo, Kakà, Cafù, Stam, Ronaldo il Fenomeno, Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic, Robinho. A questi vanno aggiunti altri grandi calciatori come Ancelotti, Albertini, Gigi Lentini, Panucci, Ambrosini, Gattuso, i portieri Galli, Seba Rossi e Dida, Kaladze, Bierhoff, Tomasson, Redondo, Serginho, Zambrotta, Oddo, Boateng, Balotelli e tanti altri.

Un elenco sterminato come i trofei vinti in 31 anni di presidenza. Sono stati ben 29. Il primo, lo Scudetto 1987-88 con Sacchi in panchina, l’ultimo la Supercoppa Italiana 2017 con Montella allenatore. Di seguito l’elenco completo.

8 Scudetti: (1987-88; 1991-92; 1992-93; 1993-94; 1995-96; 1998-99; 2003-04; 2010-11)

5 Coppe Campioni / Champions League: (1988-89; 1989-90; 1993-94; 2002-03; 2006-07)

5 Supercoppe Europee: (1989; 1990; 1994; 2003; 2007)

2 Coppe Intercontintenali (1989; 1990)

1 Mondiale per Club (2007)

1 Coppa Italia (2002-03)

7 Supercoppe Italiane (1989; 1992; 1993; 1994; 2004; 2011; 2016)

Venitnove trofei che hanno reso Berlusconi, uno dei presidenti più vincenti della storia dello sport mondiale. La storica foto del Presidente circondato dai suoi trofei e riprodotta dai tifosi della Curva Sud in occasione della coreografia di un Derby resterà per sempre l’immagine di un’epoca indimenticabile e irripetibile.