Rinnovo Theo Hernandez, annuncio vicino: cifre e dettagli del nuovo contratto

Ennesima prestazione di livello per l’esterno mancino ei rossoneri contro la Lazio. Nella vittoria del Milan ai quarti c’è anche il suo solito apporto, grazie all’assist a Giroud per la rete del 3-0 a fine primo tempo.

Continuano ad essere impressionanti i suoi numeri a livello offensivo, considerando che stiamo parlando di un terzino. In due anni e mezzo con la maglia del Diavolo Theo ha collezionato addirittura 19 gol e 21 assist, 8 dei quali solo quest’anno (mai tanti assist). Cifre pazzesche per quello che è di fatto uno dei migliori del suo ruolo in Europa, e che da qualche mese è ormai un componente fisso della Nazionale francese allenata da Deschamps.

Dalle cifre sul campo passiamo ora a quelle fuori dal campo. Theo è infatti ai dettagli per il rinnovo con il Milan fino al 2026, che lo porterà ad un aumento significativo del suo ingaggio, attualmente fissato a 1.5 milioni annui.

Si attende l’arrivo dell’agente per l’ufficialità

Anticipazioni sulla situazione sono state fornite da AS. Il quotidiano spagnolo ha spiegato che il club rossonero sta preparando un vero e proprio evento mediatico per ufficializzare la firma del numero 19. Firma che, stando a quanto riferito, potrebbe arrivare addirittura già nel week end.

Si attende l’arrivo in Italia dell’agente del difensore, Manuel Garcia Quilòn, ma comunque l’intesa è stata già raggiunta da tempo e non c’è nulla da temere per i tifosi. Il contratto verrà appunto prolungato e non scadrà più nel 2024, ma nel 2026. Per quanto riguarda le cifre Theo andrà a guadagnare 4.5 milioni di euro l’anno più eventuali bonus aggiuntivi, diventando così il terzo calciatore più pagato del Milan dopo Zlatan Ibrahimovic (7) e Alessio Romagnoli (5,5).