Serra, punizione finita: torna ad arbitrare dopo Milan-Spezia

L’arbitro contestatissimo per la direzione di Milan-Spezia tornerà a dirigere un match. Ma ripartirà certamente non dalla Serie A.

L’inizio del 2022 per il Milan è stato finora tendenzialmente molto positivo. Lo dimostrano anche gli ultimi risultati, ovvero il successo gratificante nel derby con l’Inter ed il poker di ieri in Coppa Italia rifilato alla Lazio.

Un solo risultato ha fatto scaturire rammarichi e rimpianti in casa rossonera. Il k.o. interno con lo Spezia dello scorso 17 gennaio. Una sconfitta clamorosa quanto immeritata, decisamente condizionata dall’arbitraggio del signor Marco Serra. Il fischietto in questione è divenuto noto per l’errore di valutazione che ha di fatto tolto il possibile gol della vittoria al Milan.

Un episodio divenuto celebre per le proteste e le critiche scaturite. Serra ha negato al 91′ minuto di Milan-Spezia (ferme sull’1-1) il vantaggio dopo un fallo su Rebic, fischiando la punizione proprio nel momento in cui Messias stava calciando all’angolino il pallone del 2-1 rossonero.

Serra riparte dalla Serie B

Errore marchiano di Serra, non certo dettato da malafede o da decisioni pilotate. Bensì vittima della fretta e della scarsa lucidità dell’arbitro nativo di Torino. Il Milan ovviamente si è infuriato, ma con grande sportività ha capito lo psicodramma di Serra, mortificato a fine partita per il fischio anticipato che ha di fatto tolto punti ai rossoneri.

L’arbitro è stato fermato dall’AIA dopo l’errore appena ricordato. Uno stop punitivo, tipico per i direttori di gara che vengono considerati dai vertici dell’associazione arbitri come poco meritevoli o non in grado di proseguire con continuità la propria stagione. Serra è rimasto fermo dunque da prima della sosta di fine gennaio ad oggi.

Infatti la notizia odierna è della ripresa ufficiale per Serra. L’arbitro torinese è stato designato per dirigere un match di Serie B, lo scontro tra Perugia e Frosinone. Uno scontro importante, perché le due squadre lottano per la zona playoff, ma ovviamente una ripartenza dalla serie cadetta prima di poter tornare nel calcio che conta.

E’ ancora tutto da decidere se e quando Serra, nel corso della stagione attuale, tornerà ad arbitrare in Serie A. Evidentemente dovrà dimostrare sul campo di aver capito i propri errori ed essere pronto mentalmente per dirigere match di maggior rilievo. Una cosa è certa: il Milan lo ritroverà difficilmente sul proprio cammino.