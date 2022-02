Theo Hernandez, firma imminente: l’agente a Casa Milan – VIDEO

L’agente di Theo Hernandez è stato a Casa Milan. Come preannunciato, oggi è stato definito l’accordo per il rinnovo del terzino

Che giornatona a Casa Milan! Prima dell’arrivo nella sede rossonera degli agenti di Sven Botman, è toccato a Manuel Garcia Quilon incontrare la dirigenza milanista. L’agente di Theo Hernandez ha definito gli ultimi dettagli dell’accordo del rinnovo del suo assistito.

Preannunciato da tempo, è finalmente arrivato il momento. L’agente spagnolo ha incontrato Paolo Maldini e Frederic Massara per definire gli ultimi dettagli dell’accordo e apporre le firme sul nuovo contratto. Mai nessun dubbio sulle volontà di Theo Hernandez, che ha tutta l’intenzione di scrivere pagine fantastiche della storia rossonera.

È previsto per domani l’annuncio ufficiale del prolungamento da parte del club, che secondo fonti spagnole sarà fatto in grande stile. Theo firmerà un contratto sino al 2026, prolungando quindi l’accordo di due anni (quello attuale ha scadenza nel 2024). Previsto un sostanziale aumento dell’ingaggio che vedrà quello attuale triplicarsi. Circa 4,5 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus legati ad obiettivi personali e di squadra, sarà la cifra del nuovo stipendio garantito a Theo.

Il francese diventerà il terzo rossonero più pagato del club, dopo Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli. In attesa di novità dall’incontro, vi mostriamo il video che riprende Manuel Garcia Quilon dinnanzi Casa Milan dopo il summit con la dirigenza milanista. Il manager spagnolo era in attesa di un Taxi che lo portasse in hotel: