Futuro da scrivere: Kessie è in ancora in bilico

Le ultime notizie legate a Franck Kessie, tra Spagna, Inghilterra e Italia: il centrocampista del Milan non ha ancora preso una decisione

Continuano ad arrivare notizie contrastanti in merito al futuro di Franck Kessie. Altri aggiornamenti stamani sono riportati in Spagna.

Il calciatore ivoriano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto che attualmente non è stato ancora rinnovato. Milan e Kessie sono ormai fermi sulle proprie posizione da tempo: i rossoneri difficilmente andranno oltre la proposta di 6/6,5 milioni di euro netti a stagione con i bonus. La richiesta del calciatore e del suo entourage è decisamente più alta, sugli 8-10 milioni.

Davvero troppo secondo la dirigenza del Diavolo, per un calciatore che in stagione si è dimostrato altamente discontinuo. Saranno i rumors legati alla trattativa, ma è innegabile le prestazioni dell’ivoriano non sono certo quelle della passata stagione.

Le dichiarazioni estive, arrivata dal Giappone, ormai sono un lontano ricordo e la promessa non è stata mantenuta. Se Kessie non dovesse fare un passo avanti verso il Milan, il suo addio sarebbe certo.

La sensazione è che non si andrà oltre maggio, poi il Milan affonderà il colpo per il sostituto. In cima alla lista, continua ad esserci Renato Sanches, che ieri in italiano (non sembra un dettaglio da poco), commentava un post su Instagram dell’ex compagno Maignan.

Chissà se il francese gli avrà parlato del Milan, di Milanello e della città., resta il fatto che il portoghese può davvero varcare i cancelli del centro sportivo di Carnago. Un accordo di massima con il suo entourage è stato praticamente trovato e il contratto in scadenza fra poco più di un anno, il prossimo 30 giugno 2023, potrebbe facilitare il suo acquisto per circa 25 milioni di euro.

Le ultime dalla Spagna

Tornando a Franck Kessie, in Spagna, MundoDeportivo, sostiene che il calciatore avrebbe voglia di giocare per il Barcellona. I blaugrana sarebbero la sua prima scelta rispetto a Psg e Liverpool, altri club interessati all’ex Atalanta. Vengono smentite dunque le ultime notizie che lo volevano lontano dalla squadra di Xavi.

Le negoziazioni tra l’entourage di Kessie e il club spagnolo starebbero andando avanti ma il Milan non ha ancora chiuso la porta al calciatore.

I tifosi, invece, appaiono divisi. A San Siro, anche nell’ultimo match contro la Lazio, sono arrivati soprattutto applausi ma non è mancato qualche mugugno in occasione dopo qualche errore dell’ivoriano ma il goal.