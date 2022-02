Milan, il giorno dell’annuncio: arriva il comunicato

Finalmente è arrivato il giorno della firma. Il Milan blinda il suo gioiello, poi toccherà ad altri calciatori mettere nero su bianco

E’ il giorno. Salvo sorprese oggi arriverà la fumata bianca tanto attesa. Tutto il mondo Milan aspetta il comunicato ufficiale di un accordo già trovato da tempo.

Chiaramente stiamo parlando di Theo Hernandez, che ha da tempo trovato l’intesa per il prolungamento del suo contratto con i colori rossoneri. Un’intesa, in realtà mai in discussione, che ieri ha avuto la sua giornata finale, con lo sbarco in Italia e la visita a Casa Milan dell’entourage del terzino francese.

Una visita propedeutica alla firma fino al 30 giugno 2026. Theo Hernandez si appresta a guadagnare più del triplo, rispetto all’attuale stipendio, passando dunque da 1,4/1,5 milioni di euro netti a stagione a 4,5 milioni con i bonus. Un aumento sostanziale, che l’ex Real si è meritato sul campo, diventando uno degli elementi più importanti della rosa di Stefano Pioli. Un vero leader, un capitano.

La firma per tanti giorni è apparsa solo una formalità: era stato lo stesso calciatore, d’altronde, a lasciare intendere che tutto fosse fatto e anche Paolo Maldini aveva confermato. Il treno Theo Hernandez andava dritto verso il rinnovo. Una viaggio dritto senza soste nonostante le tante richieste: il Psg ci ha provato seriamente, prima di decidere di virare su altro, al pari del Chelsea ma per il Milan è sempre stato considerato incedibile.

Il rinnovo di Theo Hernandez è davvero importante. E’ un segno di continuità, di un progetto che va a vanti e che punta in alto. I campioni si acquistano quando non sono ancora sbocciati ma non si vendono. Si mantengono in rosa per tutta in alto, per vincere insieme.

Altri rinnovi

Inevitabilmente il rinnovo di Theo Hernandez fa da apripista ad altre firme. Come più volte detto, ora sarà la volta di Ismael Bennacer e Rafael Leao, pronti a mettere nero su bianco. Entrambi andranno a guadagnare stipendi simili a quelli che percepirà Theo Hernandez: per il centrocampista algerino è pronto uno stipendio a circa 3,5/4 milioni di euro per il portoghese uno da 4,5. Il Milan punta sui giovani, giovani che crescono per vincere insieme