Milan-Inter, è derby anche sul mercato | Nerazzurri in vantaggio!

La sfida tra le due società di Milano si alterna tra campo e mercato. E’ lotta continua: adesso il duello è per il difensore che piace ad entrambe

Non accenna a placarsi la sfida tra Milan e Inter quest’anno. E non parliamo solo di gare giocate sul campo, ma anche di calciomercato. In estate le cose potrebbero accendersi ancor di più, prima sicuramente ci sarà spazio al doppio match di Coppa Italia.

E’ sempre Milan contro Inter. In campo, fuori, sul mercato, sugli spalti. Una rivalità storica, resa ancora più affascinante dal fatto che le due squadre siano nei piani alti della classifica e si stiano giocando lo Scudetto. Un duello al cardiopalma come non succedeva da anni ormai. Concentriamoci però adesso sul calciomercato, perché presto potrebbero esserci sviluppi da un lato o dall’altro in merito ad un difensore che interessa ad entrambi i club.

Di questo giocatore ne abbiamo parlato spesso durante la sessione invernale di gennaio. Sembrava anche che, ad un certo punto, potesse arrivare l’ufficialità dell’acquisto da parte del Milan. Così poi non è stato e allora ecco l’inserimento dell’Inter per l’estate. Le cose però adesso sono cambiate radicalmente: non sarà più così facile riuscire ad accaparrarselo.

Bremer tra Milan e Inter. Le condizioni però sono cambiate

Come ben ricorderanno i tifosi del Milan, la società rossonera ha avuto contatti intensi con il Torino a gennaio per acquistare Bremer, cercando di trovare così un rimpiazzo affidabile per Kjaer. Le cose però non sono andate come si sperava, e dopo il gong finale del mercato è arrivata anche la beffa. Bremer infatti ha rinnovato il suo contratto con i granata, che lo vedeva legato fino al 2023, per un’altra stagione, dunque sino al 2024.

Questo ovviamente cambia tutto. Perché adesso la società di Urbano Cairo può chiedere ancora di più dal punto di vista economico per il giocatore. Mossa astuta quella del club piemontese, ma le pretendenti per il giocatore restano. L’obiettivo principale del Milan per la difesa in questo momento è Sven Botman. La trattativa con l’entourage del giocatore procede bene, ci sarà poi da “lottare” con il Lille. Se le cose non dovessero andare per il meglio, probabile un ritorno deciso su Bremer, ma i rossoneri dovranno vedersela con l’Inter.

Sembra proprio che i nerazzurri vogliano fare sul serio per il brasiliano. Potrebbe essere lui il post De Vrij. E’ questo quanto riportato proprio su Twitter dal giornalista sportivo Fabrizio Romano. Inter che vorrebbe piazzare addirittura un triplo colpo: Bremer, Scamacca e Frattesi. Tutti profili che interessano anche al Milan. Ma quanto è bello questo derby, sia in campo che fuori?