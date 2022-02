Milan-Lazio, furia Immobile: “Fallo grosso come un hotel, siete scarsi”

Ciro Immobile dopo il contrasto con Kalulu ha inveito contro gli arbitri. Le sue parole polemiche sono state percepite da Mediaset a San Siro

Una Lazio evidentemente sottotono ieri sera a San Siro. La formazione biancoceleste ha stentato a tirare in porta, e nelle rare occasioni in cui lo ha fatto non è mai stata pericolosa. Il Milan ha completamente travolto la squadra di Maurizio Sarri, in ogni suo reparto.

Certamente, la peggior figura l’ha fatta la difesa della Lazio, che come uno scolapasta ha fatto buchi in ogni dove. Non è un caso che i rossoneri siano riusciti a segnare ben quattro reti agli avversari. È anche vero, però, che in fase offensiva la squadra capitolina è stata incapace di creare apprezzabili trame.

Nessuno spunto, nessun passaggio chiave, con le prestazioni dei migliori a deludere l’ambiente biancoceleste. Uno di quelli che è più mancato (qualitativamente) è stato Ciro Immobile, uno che in passato ha spesso fatto male al Milan. Ieri, però, l’attaccante azzurro, complice anche l’insufficienza del reparto di centrocampo e delle ali, è stato assolutamente impalpabile.

A complicare la sua prestazione è stato sicuramente l’infortunio procuratosi al 66’, che lo ha di fatto costretto ad abbandonare la gara. Per lui, un problema notevole alla caviglia, sorto durante un contrasto di gioco con Pierre Kalulu al limite dell’area rossonera. Rivedendo le immagini, è evidente che Ciro, in procinto di calciare, colpisce con forza la gamba di Kalulu.

A farsi male però è lui stesso. Dalle immagini riprese ieri sera da Mediaset, è possibile sentire le frasi urlate da Immobile dopo l’infortunio. L’attaccante della Lazio si è completamento scagliato contro gli arbitri della gara. “Siete una banda di scarsi” ha gridato l’attaccante a Sozza e compagni. “Mi ha fatto un fallo grosso quanto un hotel, non come una casa. Scarsi”.

Insomma, la frustrazione di Immobile è arrivata alle stelle ieri sera.