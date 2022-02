Sarà ancora derby della Madonnina! Questa volta non in campionato ma in Coppa Italia. La semifinale si giocherà con gare di andata e ritorno

Il quarto di finale della Coppa Italia Frecciarossa tra Milan e Lazio, disputatosi mercoledì sera a San Siro ha premiato i padroni di casa. I rossoneri di Stefano Pioli riescono ad avere la meglio sui biancocelesti di Sarri riuscendo così ad ottenere il pass per le semifinali,

Con le gare di ieri sera si è completata la fase dei quarti della competizione nazionale. Il Milan affronterà l’Inter nella doppia semifinale, in un revival del derby che porterà sicuramente entusiasmo e grandi emozioni. Mentre l’altra parte del tabellone vedrà la sfida (anche questa molto sentita dalle tifoserie) tra Fiorentina e Juventus.

E derby di Milano sia! L’ennesimo di questa lunghissima stagione. Dopo i due già giocati in campionato, adesso arrivano quelli in Coppa Italia. Milan e Inter si apprestano a far vivere nuove emozioni ai propri tifosi, con la speranza che sempre più gente possa assistere alle partite allo stadio. Sarà un doppio confronto intensissimo, soprattutto per come si è conclusa l’ultima sfida tra le due compagini. Solo qualche giorno fa i rossoneri si sono imposti sui cugini con il risultato di 2-1, rimonta clamorosa nel finale grazie alla doppietta di Olivier Giroud. Le polemiche, le proteste, le espulsioni hanno poi condito il tutto. Presto ci sarà un nuovo capitolo di questa saga.

Milan-Inter di Coppa Italia: ecco quando si gioca

Il derby in Coppa Italia sarà suddiviso tra gara di andata e gara di ritorno. Centottanta minuti (se non dovessero esserci i supplementari…) per decidere una delle due finaliste della competizione. Un torneo che assume un ruolo importante nella stagione del Milan, in particolar modo dopo l’uscita dalle coppe europee. Si tratta di un obiettivo stagionale, una possibilità concreta di tornare a vincere una coppa.

Oggi la Lega ha annunciato date ed orari delle partite d’andata. La prima semifinale Milan-Inter (rossoneri in casa) si disputerà a San Siro martedì 1 marzo alle ore 21:00. Il giorno dopo, allo stesso orario, si giocherà invece l’andata di Fiorentina-Juventus allo stadio Franchi. Entrambi i match saranno visibili in diretta televisiva su Canale 5. Ancora da definire invece le date delle sfide di ritorno, che sulla carta si dovrebbero disputare tra il 19 ed il 20 aprile prossimi.