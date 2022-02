LIVE – Pioli in conferenza stampa pre Milan-Sampdoria

Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Sampdoria: tanti i temi trattati dall’allenatore rossonero.

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter e quella in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan non si vuole fermare. Domani alle 12:30 c’è la Sampdoria da affrontare e battere a San Siro.

La squadra di Marco Giampaolo è reduce da una convincente vittoria contro il Sassuolo e non va sottovalutata. Il tecnico blucerchiato avrà anche un po’ il dente avvelenato contro il Diavolo, per essere stato esonerato dopo pochi mesi nell’ottobre 2019 e avrà anche voglia di prendersi una rivincita. I ragazzi di Stefano Pioli non devono affatto sottovalutare gli avversari.

Pioli, conferenza stampa per Milan-Sampdoria

Oggi Pioli dalle 9:30 parla in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Tanti i temi da affrontare per il mister rossonero a Milanello.

Il rinnovo di Theo Hernandez: “Bellissimo segnale di un club che ha una visione per il presente e per il futuro. Segnale importante per tutto l’ambiente. Avere giocatori che sentono senso di appartenenza e avere un club che programma significa che vogliamo tornare ai massimi livelli“.

Svolta della squadra dopo il mercato di gennaio che non aveva impressionato: “Il pessimismo non è mai entrato a Milanello, abbiamo sempre avuto ottimismo e fiducia. Continuiamo a pensare di partita in partita. Siamo soddisfatti delle ultime, però adesso conta la prossima e c’è grande concentrazione“.

Gestione squadra senza le coppe: “La mia idea è quella di mettere la formazione migliore. Quella di domani può non essere quella di mercoledì. Le scelte cambiano alle condizioni e all’avversario che affrontiamo“.

Giroud ha segnato 10 gol tutti a San Siro: “Credo sia una statistica casuale. A Empoli era entrato in tutte le situazioni offensiva, risultando determinante. Importante che stia bene e che la squadra proponga un calcio offensivo per sfruttare le qualità degli attaccanti“.

Le condizioni di Ibrahimovic: “Lavora ancora a parte, c’è da aspettare e vedremo nei prossimi giorni“.

Milan maturo per stare primo in classifica: “Sono convinto che, al di là dei risultati del weekend, la squadra è più consapevole e matura di un anno fa. Normale, è una squadra giovane e che ha attraversato tante esperienze. Ogni match ha un peso specifico importante, servono attenzione e fiducia“.

Più punti da fare a San Siro: “Mi aspetto un bilancio più equilibrato tra punti in casa e in trasferta. Dobbiamo migliorare in casa, sfruttando l’energia dei tifosi“.

Marotta sul calcio sostenibile a dispetto dei risultati: “Il nostro club è nella direzione logica, necessaria e giusta soprattutto per il momento che stiamo vivendo“.

Quanto manca al Milan per vincere: “Mancano 15 partite, dobbiamo fare più punti possibile. In questo momento è sottile il gap tra non vincere e non vincere. Saranno i dettagli a fare la differenza. Pensiamo partita per partita. Con la Samp partita difficile, serve una grande prestazione per vincere“.

Affrontare psicologicamente le squadre della seconda metà di classifica: “Servono convinzione e fiducia. Bisogna mettere in campo il massimo. Il risultato dipende da noi“.

Tomori, Rebic, Diaz: “Tutti daranno di più e forniranno un contributo per esprimersi ai massimi livelli. Dobbiamo spingere in ogni allenamento e in ogni partita. Tutti sono disponibili a dare il 100%“.

Le motivazioni di Theo Hernandez a restare possono essere quelle di Rafa Leao: “Vedo giocatori motivati in tutto e per tutto. C’è un ambiente molto positivo, serio e professionale. Vedere calciatori così felici è molto importante“.

Situazione Kessie e gerarchie a centrocampo: “È un titolare, come lo sono Tonali, Bennacer e altri. Non sono d’accordo sulle valutazioni sulle ultime prestazioni. Ha fatto benissimo contro la Lazio e contro l’Inter si è sacrificato. Sono convinto delle sue qualità tecniche e morali“.

Condizioni Ballo-Touré e vice Theo: “Si aggregherà oggi alla squadra, ieri ha dato risultati positivi nel provino. Se oggi farà tutto l’allenamento in gruppo verrà convocato. Poi vedremo come sostituire Theo domani“.

Bennacer in crescita: “Sono d’accordo. Ha fatto bene con la Juve dopo essere tornato dalla Coppa d’Africa. Durante la pausa ha potuto recuperare, poi nel Derby ha fatto bene. È in condizioni ottimali, è un calciatore importante per noi“.

La crescita di Kalulu: “È un titolare. Le prestazioni lo hanno dimostrato. Non mi sorprende più, mi ha sorpreso all’inizio. Non pensavo potesse arrivare subito a questi livelli. A mezzi importanti“.

Parere sulla Sampdoria: “Giampaolo ha fatto solo due gare, ma la sua impronta si vede già. Squadra con belle caratteristiche e giocatori forti in attacco. Giampaolo sarà molto motivato, ma perché è un bravo allenatore e vuole risollevare la Samp. Dobbiamo stare attenti“.

