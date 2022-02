Milan-Sampdoria, Pioli: “Ogni gara un’opportunità, serve la giusta mentalità”

Pioli nel pre-partita di Milan-Sampdoria ha parlato a Sky Sport: l’obiettivo è vincere, non ci sono dubbi.

Dopo il pareggio tra Napoli e Inter, il Milan ha la grande occasione di portarsi in testa alla classifica della Serie A. Serve battere la Sampdoria, che viene a San Siro per cercare di fare punti dopo la netta vittoria contro il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato.

La squadra rossonera viene dai successi contro Inter e Lazio (Coppa Italia), c’è entusiasmo nell’ambiente e si punta a conquistare 3 punti oggi. Da non sottovalutare i blucerchiati di Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan e con voglia di rivincita dopo l’esonero dell’ottobre 2019.

Stefano Pioli nel pre-partita di San Siro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed è stato chiesto dell’occasione di passare in vetta alla classifica: “Tutte le partite per noi devono rappresentare un’opportunità. Solo giocando con la giusta mentalità di dover dimostrare le nostre qualità e le nostre caratteristiche possiamo diventare ambiziosi”.

Formazione molto offensiva oggi contro la Sampdoria, il mister commenta così: “Il Milan gioca col suo sistema di gioco, poi le caratteristiche dei giocatori serviranno per avere equilibrio. Gli incontristi ci sono, abbiamo mediani di posizione come Tonali e Bennacer. Abbiamo sempre giocato con quattro calciatori offensivi. Le nostre posizioni le sappiamo, dobbiamo avere idee chiare per fare scelte giuste”.

Pioli conclude rispondendo in merito ai punti persi contro le medio-piccole: “Il campionato è questo, è difficile, ogni partita va affrontata al meglio. Se la classifica è così equilibrata, significa che nessuna squadra ha avuto una grande continuità. Noi dobbiamo pensare solamente a oggi, bisogna giocare meglio degli avversari ed essere più pericolosi di loro”.