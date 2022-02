Tomori torna titolare in Milan-Sampdoria: “Pronto ad aiutare la squadra”

Tomori torna titolare in Milan-Sampdoria ed è molto motivato a dare il suo contributo.

Tra le belle notizie della partita vinta in Coppa Italia contro la Lazio c’era anche il ritorno in campo di Fikayo Tomori, subentrato nel secondo tempo. Oggi in Milan-Sampdoria riprende il suo posto nella formazione titolare, affiancando capitan Alessio Romagnoli.

Il difensore centrale rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di San Siro: “Mi sento bene. Era un’operazione facile e veloce. Sono pronto per tornare in campo e aiutare la squadra“.

Tomori è carico in vista del match contro la Sampdoria, dato che il Diavolo può prendersi il primo posto della Serie A: “Sappiamo che possiamo andare in testa alla classifica. È una partita importante, dobbiamo tenere questo entusiasmo delle ultime partite e portarlo in questa“.

Aver battuto l’Inter nel Derby di Milano ha dato una carica particolare al Milan. L’ex Chelsea lo ammette, però adesso bisogna dare il massimo contro la squadra di Marco Giampaolo: “Il derby è il derby, c’è emozione alta ed è una partita importante per la classifica. Dobbiamo portare quel feeling in questa partita“.