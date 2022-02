Champions League, la nuova regola del gol in trasferta: cambia tutto

Champions League, dagli ottavi di finale dell’edizione in corso entrerà in vigore una nuova regola destinata a cambiare radicalmente il format di tutte le competizioni europee comprese Europa e Conference League

La novità annunciata la scorsa estate dalla Uefa è pronta a diventare realtà. Dopo 60 anni di storia, cambia il regolamento delle competizioni europee con la nuova regola che abolisce la validità “doppia” del gol in trasferta nei match ad eliminazione diretta con andata e ritorno.

La normativa si applicherà, a partire dall’edizione in corso, alle fasi eliminatorie di Champions League, Europa League e Conference League con l’obiettivo di agevolare lo spettacolo ed evitare, se possibile, possibile strategie e impostazioni di gioco ostruzionistiche.

Ma cosa cambia concretamente ? Fino alla scorsa edizione delle coppe europee, a parità di gol segnati tra andata e ritorno, il maggior numero di gol segnati in trasferta era considerato decisivo per decretare la squadra che si sarebbe qualificata. Ora la regola cambia e diventa essenzialmente più semplice, in quanto, per stabilire chi passerà il turno diventerà discriminate la somma dei gol nei due match.

La nuova regola con la somma dei Gol: come funziona

Per capire il funzionamento della nuova regola facciamo un esempio pratico con una partita degli ottavi di finale di Champions, PSG-Real Madrid. Ecco due ipotetici risultati: andata 2-1 per i parigini in casa, al ritorno vittoria 1-0 per il Real al Bernabeu. Con la vecchia regola, a parità di gol, il Real passerebbe il turno per il gol segnato in trasferta. Con la nuova, invece, non sarà più cosi in quanto si sommeranno semplicemente i gol. Con il 2-2 complessivo, pertanto, si andrà ai tempi supplementari nel match di ritorno e agli eventuali calci di rigore per stabilire la qualificata.

Ovviamente la nuova regola sulla somma dei gol sarà applicata anche con due pareggi (esempio 0-0/1-1; 1-1/2-2; 0-0/2-2; 3-3/1-1 e così via) e altre combinazioni di risultati con gol (3-1/2-0; 1-4/0-3; 3-2/0-1 etc..). Induabbiamente, per gli spettatori, sarà un cambiamento epocale al quale ci si dovrà abituare fin da subito. Non ci saranno più strategie e piani ma solo calcoli … aritmetici.

La novità per Champions e competizioni europee non si applicherà ancora ai tornei delle singoli Federazioni. Nelle prossime semifinali di Coppa Italia, ad esempio, seguiranno la vecchia regola del gol “doppio” in trasferta. Vedremo se nelle prossime edizioni anche le competizioni nazionali si adegueranno al cambiamento europeo.