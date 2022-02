Inter, Calhanoglu: “Ho tanti amici al Milan, ma non tiferanno per noi…”

Hakan Calhanoglu chiamato ancora una volta a parlare di Milan. Ecco le parole dell’ex rossonero prima della Champions League.

Domani l’Inter è attesa da un match di importanza e rilevanza internazionale. I nerazzurri ospiteranno a San Siro il Liverpool, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Tra i protagonisti del match di coppa ci sarà sicuramente anche Hakan Calhanoglu. L’ex numero 10 del Milan ha scelto di passare ai rivali dell’Inter la scorsa estate, dopo la scadenza di contratto con i rossoneri. Il fantasista è stato per questo ampiamente contestato dai tifosi rossoneri.

Nella conferenza stampa di oggi, Calhanoglu è stato incalzato ancora una volta riguardo la sua vecchia squadra. A suo dire il turco avrebbe ancora molti rapporti positivi all’interno del Milan, ma l’ambiente rossonero non la pensa proprio allo stesso modo.

A Calhanoglu è stato chiesto, secondo lui, se in casa Milan faranno il tifo domani per lui e per l’Inter: “Ho ancora molti amici nel Milan, ma credo che domani non tiferanno per noi. A me sinceramente non interessa, sono concentrato sulla mia squadra e sul traguardo. Voglio arrivare ai quarti di finale, è un obiettivo importante”.

Il classe ’94, nato in Germania ma di passaporto turco, non ha certo agevolato i buoni rapporti con il pubblico del Milan. Nel derby d’andata ha fatto discutere la sua esultanza sotto la curva rossonera con le mani dietro le orecchie, come a provocare i suoi ex tifosi che lo avevano fischiato fino a quel momento.

Calhanoglu non ha mai disputato la Champions League con la maglia del Milan, bensì a partecipato solo a diverse edizioni di Europa League con la maglia rossonera. Il turco aveva già debuttato nella massima competizione europea ai tempi del Bayer Leverkusen, arrivando ai quarti di finale nel 2015. La sua squadra finì eliminata per mano dell’Atletico Madrid.