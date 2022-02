Milan, la firma sul rinnovo non è imminente | Ma c’è ottimismo!

Dal Corriere della Sera arrivano buone notizie in merito al rinnovo di contratto del rossonero. I segnali che filtrano dalla trattativa sono positivi!

Sta facendo sognare i tanti tifosi rossoneri. Giocate, gol e assist e una velocità dirompente che spazza via tutti gli ostacoli del Milan. Rafael Leao è ormai diventato un imprescindibile della squadra di Stefano Pioli. Le sue caratteristiche sono davvero uniche, e il club ha tutta l’intenzione di blindarlo.

Soltanto nell’ultima gara di campionato, Rafa, ancora una volta, è stato assolutamente decisivo. Il suo gol ha regalato di fatto la vittoria al Milan, che adesso comanda in solitaria la classifica di Serie A. Le doti e le qualità del portoghese sono ormai sotto gli occhi di tutti. Fa certamente piacere poter vantare in rosa un elemento simile, ma è chiaro che il suo talento adesso è ambito da tanti.

Nelle giornata di oggi, come vi abbiamo raccontate stamane, sono circolate voci riguardo l’interesse di diverse big europee per Leao. Campanelli dall’allarme che mettono una certa fretta alla dirigenza milanista. Già, perchè il nome dell’attaccante rossonero è finito sul taccuino di club come Atletico Madrid, Manchester City, Newcastle e anche Arsenal.

Ad oggi, il contratto di Rafa è in scadenza nel 2024 ma presto potrebbero arrivare delle offerte per strappare il gioiello portoghese al Milan. A due anni dalla scadenza, Maldini e Massara hanno tutta l’intenzione di far muro alle avances dei top club d’Europa.

Milan, contatti continui con Mendes

La dirigenza milanista sta lavorando sodo ai rinnovi di contratto dei suoi migliori elementi. Portato a termine quello di Theo Hernandez, con grande successo, i prossimi in lista sono Ismael Bennacer e appunto Rafael Leao. Per l’algerino si è ormai agli sgoccioli, con l’annuncio ufficiale del prolungamento atteso a breve.

Per quanto concerne il portoghese, i discorsi continuano. Per lui, molto probabilmente, sarà necessario alzare l’asticella sull’adeguamento dell’ingaggio. Theo Hernandez ha rinnovato a 4 milioni di euro, ma per Rafa potrebbero volercene circa 5 o poco più. Il Milan sta lavorando in tal senso.

Le ultime novità sul prolungamento contrattuale di Leao ci arrivano dal Corriere della Sera. Il noto quotidiano nazionale ha raccontato nella sua edizione odierna che i dialoghi con Jorge Mendes continuano e sono costanti. Addirittura, la fonte afferma che trapelano segnali molto positivi dalla questione, con un accordo che quasi certamente verrà trovato.

Il Corriere fa chiarezza: “la firma non è imminente”. Ma allo stesso tempo sottolinea che c’è molta serenità e ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. Si spera che Leao rimanga in rossonero il più a lungo possibile, continuando a regalare perle alla squadra e ai tifosi, e contribuendo a riportare il club sul tetto d’Europa.