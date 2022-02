MILANLIVE IN LIVE – Esaltano l’Inter ma la capolista è il Milan. Fischi per Kessie: un segnale chiaro

Nuovo appuntamento con MILANLIVE IN LIVE sul nostro profilo Instagram. Abbiamo parlato di Milan-Sampdoria, della corsa Scudetto, dei fischi a Kessie e molto altro

Il Milan batte la Sampdoria e vola in testa alla classifica a +1 dall’Inter (che deve recuperare la partita contro il Bologna). Intanto i media esaltano i nerazzurri e sottovalutano i rossoneri. Fischi per Kessie a San Siro e anche uno striscione: un chiaro segnale e presa di posizione dei tifosi! (Scusate per i problemi tecnici del video!)

