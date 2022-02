Calciomercato Milan, conferme sul centrocampista: affare da 20 milioni

Il Milan è alla caccia di un sostituto di Franck Kessie e arriverebbero conferme sulla pista francese, già battuta anche in passato.

Nonostante sia un momento molto proficuo per i rinnovi contrattuali a casa Milan, il club rossonero sembra essersi ormai rassegnato all’idea di poter blindare uno dei suoi ‘big’, deciso ad intraprendere una strada diversa a fine stagione.

Theo Hernandez ha già firmato, mentre nelle prossime settimane si attendono le ufficialità degli accordi per blindare Bennacer, Leao e Kalulu. Si distingue dalla massa invece Franck Kessie: il centrocampista ivoriano, in scadenza a giugno prossimo, lascerà con ogni probabilità il Milan per mancati accordi economici.

Per questo motivo Paolo Maldini e Ricky Massara, i due uomini-mercato del Milan, sono già alla ricerca di un nuovo mediano, un cosiddetto “box to box” che possa sopperire alla partenza ormai certa di Kessie in vista del nuovo campionato.

Il sostituto di Kessie può arrivare con lo sconto

Di certo il Milan nella prossima stagione potrà contare su una linea mediana più che nutrita. I punti fermi saranno Sandro Tonali, ormai divenuto un leader della squadra, Ismael Bennacer prossimo al rinnovo ed il giovane Yacine Adli, già bloccato ed ingaggiato dal Bordeaux, il quale sbarcherà a giugno.

Ma non basta. Il Milan vuole sostituire degnamente Kessie con un calciatore dalle caratteristiche simili. E secondo la Gazzetta dello Sport giungono conferme sulla pista proveniente dalla Serie A. Il Milan sta pensando seriamente a Jordan Veretout, francese in rottura con la Roma e possibile obiettivo per l’estate.

Il classe ’93 era già stato cercato dal Milan in passato, precisamente nell’estate 2019 quando la Roma bruciò tutti e si assicurò le prestazioni del veloce centrocampista dalla Fiorentina. Ma oggigiorno Mourinho è scontento del suo apporto e dell’alta richiesta per rinnovare (pretende 4 milioni netti).

Veretout è dunque sulla lista dei partenti. La Roma lo valuta circa 20 milioni di euro, cifra che il Milan dovrebbe poter investire senza troppi patemi d’animo. Ma i rossoneri potrebbero sperare in uno sconto, vista la necessità dei rivali giallorossi di fare cassa per virare su altri obiettivi più graditi a Mou.

L’alternativa resta sempre Renato Sanches, che forse è considerato il perfetto sostituto di Kessie. Ma il portoghese del Lille ha certamente costi più elevati e maggiore concorrenza internazionale. Il suo club non lo cederà per meno di 30-35 milioni di euro.