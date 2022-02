Milan, l’idea di Adani per il centrocampo: “Può prenderlo dall’Inter”

Frasi cruciali alla Bobo Tv di Lele Adani e Antonio Cassano. I due opinionisti hanno elencato alcuni nomi di giocatori perfetti per il Milan…a loro parere!

Grande show ieri sera alla Bobo TV. Come di consueto, gli opinionisti più seguiti dal popolo Twitch si sono riuniti per commentare l’ultima giornata di campionato. Bobo Vieri, Antonio Cassano e Lele Adani hanno analizzato le diverse partite andate in scena nel weekend.

I tre ex calciatori si sono concentrati a parlare molto di Milan. Soprattutto Cassano e Adani hanno fatto particolari dichiarazioni su alcuni giocatori che farebbero al caso della rosa di Stefano Pioli. Proprio domenica mattina, il Milan ha incontrato la Sampdoria di Giampaolo, battendola di fatto 1-0. Tra i blucerchiati giocava un calciatore che secondo Adani sarebbe perfetto per i rossoneri.

Ovvero Stefano Sensi, il giocatore dell’Inter in prestito alla Sampdoria. L’ex Sassuolo non ha proprio brillato nella gara contro i rossoneri, complice anche il buon lavoro di contenimento di Ismael Bennacer. Ma Lele Adani è sicuro, Sensi è adatto alle idee di Pioli, ed ha così dichiarato:

“Per me il giocatore perfetto per questo Milan è quello che l’Inter ha dato in prestito alla Sampdoria. Lo puoi fare, eh… L’Inter lo dà in prestito e poi tornerà, ma quanto l’Inter lavorerà su Sensi? Secondo me il Milan può andare a prendere Sensi. Lui si sposa bene con il calcio di Pioli. Se si rimette a posto, secondo me lui vorrà uno spazio a quel livello alto”.

Cassano: “Tolisso, che coppia con Tonali!”

Non sono mancate anche le opinioni di Antonio Cassano. Secondo l’ex Inter e Milan, il centrocampista perfetto per i rossoneri è invece quello del Bayern Monaco: “Tolisso sarebbe perfetto per il Milan. Immagina che super coppia con Tonali”. Proprio quello del francese non è un nome nuovo all’ambiente rossonero. Qualche tempo fa sembrava che Maldini e Massara lo stessero seguendo. Il suo contratto con i bavaresi scadrà a giugno, e potrebbe rappresentare un’occasione.

Ma non è finita qui. Perché al momento di commentare Atalanta-Juventus, si è tanto parlato della prestazioni di Teun Koopmeiners. E Adani, ancora una volta ha definito anche l’olandese adatto al Milan. Lo ha addirittura consigliato al club rossonero: “Koopmeiners ha spiegato calcio. A proposito, il Milan dovrebbe prenderlo. Pagato 14 dall’AZ Alkmaar”.

Insomma tutti profili di centrocampisti. Maldini e Massara ne avranno in mente almeno uno di quelli elencati da Adani e Cassano?