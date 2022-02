Milan, nuova “minaccia” dalla Premier League | L’ex Inter pensa al difensore

Secondo le ultime news riportate da Fabrizio Romano, il difensore è finito nel taccuino di un altro club di Premier League! Tutti i dettagli…

Il Milan e i suoi tifosi hanno un sogno estivo che porta il nome di Sven Botman. Questo sogno, al contrario di altri, pare però abbastanza realizzabile. L’interesse di Maldini e Maldini per il centrale olandese non si è di certo esaurito a gennaio, e anzi quello è stato il mese per gettare le basi di una trattativa.

È ormai confermato che Botman lascerà il Lille a fine stagione. Le sue volontà sono sempre state queste, e lo ha anche dichiarato pubblicamente. A gennaio, il Lille e lo stesso giocatore non hanno voluto forzare il trasferimento per diversi motivi. Tra tutti, la vicina partecipazione alla Champions League, che vedrà Les Dogues affrontare il Chelsea agli ottavi di finale.

Insomma, per una sfida simile è chiaro che servono i migliori giocatori, e il Lille vuole quantomeno provare a giocarsi le sue carte. A giugno, come accennato sarà addio. Ad oggi, il Milan sembra essere il club in pole per aggiudicarsi Sven Botman. La scorsa settimana è avvenuto un incontro nella sede rossonera con gli agenti del giocatore.

Si dice che sia stato già trovato un principio d’accordo, e che a mancare sia soltanto quello col Lille. Botman ha tutta l’intenzione di indossare i colori rossoneri la prossima stagione, ma bisogna sempre fare attenzione alla concorrenza. Già, perchè il Milan dovrà prima di ogni cosa trovare l’accordo economico con i francesi, e dall’Inghilterra altri club importanti stanno bussando alla loro porta.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, oltre al Milan, c’è sempre il Newcastle sulle tracce di Sven Botman. I Magpies vogliono tentare un’altra maxi offerta a giugno per strappare il difensore al Lille e alla concorrenza. Ma non è finita qui.

Anche il Tottenham di Antonio Conte è piombato sul centrale olandese. Gli Spurs, come affermato dal celebre esperto di mercato, acquisteranno un nuovo difensore al 100%. E il profilo preferito adesso è proprio quello di Botman. Questo è un grosso campanello d’allarme per Maldini e Massara.

È noto che i club inglesi vantino grande ricchezza economica e ciò sta a significare che la possibile offerta del Milan potrebbe presto essere superata. Non è facile duellare nel mercato con i britannici. Sta di fatto, che il club rossonero può sperare e fare affidamento sulle volontà del giocatore, che ad oggi sono ben indirizzate verso Milanello.

+ AC Milan pushing for Botman, and Newcastle working on this deal too since January. Important to clarify. 👌🏻😄 but Spurs will sign a new centre back for sure!

#thfc will 100% sign a new centre back in the Summer, they are following Sven Botman. [@FabrizioRomano] 🥇 — Tottenham Tiers (@TottenhamTiers) February 15, 2022

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2022