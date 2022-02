Fifa 22, TOTW: un rossonero nella Squadra della Settimana – FOTO

Il rossonero è stato premiato dal noto gioco per Playstation e Xbox che gli ha riconosciuto una carta speciale

Momento (anzi, stagione) magico per il giocatore rossonero che continua a far parlare di sé. La sua è stata una settimana pressoché perfetta quella che si è appena conclusa e a testimoniarlo ci sono i tanti complimenti ricevuti dagli addetti ai lavori, ma non solo.

Parliamo di Mike Maignan. Il Milan ha fatto un vero e proprio affare acquistando lui per la porta rossonera. Non era facile trovare un sostituto di Donnarumma all’altezza ma i dirigenti si sono superati acquistando un portiere che secondo molti è anche più completo dell’estremo difensore italiano. Magic Mike è entrato da subito nel cuore dei tifosi diventandone praticamente un idolo. Non solo per quello che fa vedere sul rettangolo di gioco ma anche per la professionalità dimostrata in ogni situazione.

Già dalla preparazione estiva si era capito che Maldini e Massara avevano preso un portiere molto forte. Ma a questi livelli, probabilmente nessuno ci avrebbe mai creduto. Eppure i primi problemi non sono tardati ad arrivare. Si è infortunato nel match d’andata di Champions League contro il Liverpool al polso, costringendolo all’operazione in artroscopia. Mike però con la sua grande forza di volontà è tornato in campo molto prima del previsto e si è ripreso quella porta che ormai è diventata casa sua.

Fifa 22, carta TOTW per Maignan: cosa significa

Protagonista assoluto assieme a Giroud nel derby di Milano: così è iniziata una otto giorni da sogno per Maignan. Parate da fuoriclasse assoluto, piede fatato. Settimana da favola che si è conclusa proprio con un assist decisivo nel match contro la Sampdoria per Rafael Leao. Il portoghese ha scartato il cioccolatino offertogli da Mike e ha deciso la gara con i blucerchiati. Tre vittorie in tre partite e solo un gol subito. A proposito di gol subiti, negli ultimi sei anni mai come in questa stagione era stata così al sicuro: sono i dati a parlare.

Ma veniamo ora al succo di questo approfondimento, perché quest’oggi vogliamo parlarvi della ciliegina sulla torta di una settimana senza intoppi per Maignan. E’ stato premiato anche da Fifa 22 con la carta TOTW, acronimo di “Team of the weekend”, ovvero “Squadra della settimana“.

Mike è dunque entrato nella formazione mondiale migliore settimanale con un valore molto significativo: 86 di overall! Un riconoscimento importante per lui, ma anche per tutti i gamer tifosi milanisti. Maignan a quanto pare si sta rivelando efficace anche nei video-giochi. Con la speranza che entri sempre più spesso in questa speciale formazione, perché vorrebbe significare che il percorso di crescita con il Milan prosegue a gonfie vele!