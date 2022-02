Milan, nuovo sponsor: vicino l’accordo con Wefox, ecco le cifre

La società rossonera è vicinissima a chiudere l’intesa con un nuovo sponsor che apparirà sul retro della maglia della prima squadra.

Ci sono ancora novità in casa rossonera, stavolta di tipo economico. Il Milan continua ad ampliare il proprio progetto e a crescere anno dopo anno, non soltanto sul campo.

La società rossonera è infatti vicina a chiudere con Wefox, società di assicurazione tedesca. L’intesa definitiva è davvero a un passo e in questo modo il club avrebbe, per la pima volta nella sua storia, un “back jersey sponsor“, ovvero un retro sponsor che dalla prossima stagione occuperò lo spazio sotto il numero della maglia dei giocatori della prima squadra rossonera. Si tratta di un accordo che, come riferiva stamattina la Gazzetta dello Sport, porterà nelle casse della società una cifra che si aggira tra i 6 e gli 8 milioni di euro l’anno.

Come spiega poi il portale Calcioefinanza, questi introiti garantiti da Wefox si aggiungeranno a quelli che il club già percepisce dagli altri partner il cui brand è presente sulla maglia del Milan, ovvero Emirates (14 milioni) e Bitmex (nuovo sponsor di manica) e ovviamente il partner tecnico Puma (13 milioni versati nella passata stagione. E’ evidente quindi come il club stia lavorando per aumentare i ricavi, anche dal punto di vista degli sponsor.