Renato Sanches, un altro “messaggio” social al Milan: tifosi in estasi – FOTO

Il centrocampista portoghese può essere il sostituto di Kessie per la prossima stagione. Sui social spunta il like del giocatore.

Il Milan è atteso domani in casa della Salernitana per continuare la striscia positiva e difendere il primo posto in classifica, agguantato la scorsa settimana grazie al successo sulla Sampdoria di Giampaolo.

Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione e a come dare continuità a un progetto che sta iniziando a dare i proprio frutti. L’obiettivo della dirigenza è quello di non farsi trovare impreparata in estate in caso di eventuali, e in alcuni casi molto probabili, partenze di giocatori importanti. Maldini ha da tempo individuato dei profili ideali per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli e in questi mesi sta lavorando per portare avanti le trattative e anticipare la concorrenza.

Il nome più forte per il dopo Kessie, come è stato ormai ribadito in tutte le salse dai media, è quello di Renato Sanches. Il centrocampista del Lille è il prescelto per rimpiazzare l’ivoriano e garantire alla mediana rossonera la giusta fisicità. Il classe ’98 è uno dei gioielli del club francese e il Milan dovrà comunque sborsare una cifra discreta per portarlo dalla Ligue 1 alla Serie A.

Nelle ultime settimane comunque trapela un certo ottimismo sul possibile arrivo al Diavolo del 24enne portoghese. A confermare ciò c’è anche un indizio social non da poco. I tifosi del Milan hanno ovviamente iniziato a fantasticare sull’arrivo del calciatore in rossonero e sono state messe online alcune grafiche che ritraggono il calciatore in rossonero. Ecco che, a sorpresa, in una di queste è spuntato il like dell’ex Bayern alla foto, pubblicata dalla pagina Instagram ‘magical_milan’.

Una prova concreta del fatto che il giocatore gradirebbe la destinazione Milan e che probabilmente la situazione è già ben avviata. Un indizio che non deve comunque illudere oltremodo la tifoseria, perché comunque mancano molti mesi al mercato estivo e nel calcio le situazioni di mercato sono sempre in divenire. Senza contare che c’è da convincere un club con il Lille, che nonostante i buoni rapporti con la società di Via Aldo Rossi, non si lascerà scappare un giocatore del genere senza un conguaglio adeguato.