Salernitana-Milan, i convocati di Nicola: otto assenze nei granata

Nicola per Salernitana-Milan deve fare i conti con diversi forfait: uno in particolare è sicuramente molto pesante.

Domani allo stadio Arechi si affrontano Salernitana e Milan in una partita valida per la 26esima giornata del campionato Serie A. Rossoneri sicuramente favoriti, ma non possono assolutamente prendere sottogamba l’impegno in Campania.

La squadra di Stefano Pioli è reduce da tre vittorie contro Inter, Lazio (Coppa Italia) e Sampdoria. L’obiettivo è proseguire la striscia vincente e confermare il primo posto in classifica, in attesa che l’Inter affronti il Sassuolo e il Napoli giochi contro il Cagliari.

Il Milan dovrà certamente fare a meno di Simon Kjaer (stagione finita), Zlatan Ibrahimovic e Matteo Gabbia. Forse neppure Marko Lazetic verrà convocato, visto che sta facendo un lavoro personalizzato per arrivare alla giusta condizione fisica. Rientrerà invece Theo Hernandez, squalificato contro la Sampdoria ma comunque ancora sotto diffida e chiamato a prestare attenzione (le prossime gare in campionato sono contro Udinese e Napoli).

Le assenze non mancano neppure nella Salernitana. Davide Nicola, nuovo allenatore granata, ha diramato la lista ufficiale dei convocati e ci sono ben otto forfait. Il più pesante è sicuramente quello di Simone Verdi, grande colpo del calciomercato invernale e subito a segno con una doppietta allo Spezia. Si è infortunato contro il Genoa e non ci sarà.

Agli infortunati di lungo corso come Mamadou Coulibaly, Matteo Ruggeri e Andrea Schiavone si aggiungono pure le assenze di Norbert Gyomber, Francesco Di Tacchio, Edoardo Vergani e Filippo Delli Carri.

Di seguito la lista completa dei convocati di Nicola per Salernitana-Milan.

PORTIERI: Belec, Fiorillo, Sepe.

DIFENSORI: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Jaroszynski, Ranieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Coulibaly L., Ederson, Kastanos, Kechrida, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Mousset, Ribery, Perotti.