Kessie in panchina in Salernitana-Milan: Pioli spiega il motivo della scelta

Pioli nel pre-partita di Salernitana-Milan spiega la ragione della non presenza di Kessie nella formazione titolare.

Stasera il Milan va di scena allo stadio Arechi contro la Salernitana e, ovviamente, punta a vincere. Con i 3 punti il primo posto in classifica sarebbe matematico anche al termine di questa giornata della Serie A.

Stefano Pioli nel pre-partita del match di Salerno è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e si è così espresso: “Mi sono piaciute le ultime tre partite. Nella settimana di lavoro i calciatori hanno confermato la loro condizione. Cerchiamo la continuità di prestazione e soprattutto di risultati“.

Il mister rossonero sa che non va sottovalutata la sfida contro la Salernitana: “Partita complicata. Affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto nel mercato di gennaio, che viene da due risultati positivi e che ha un nuovo allenatore. Dobbiamo giocare con grande attenzione e concentrazione“.

Successivamente Pioli si esprime sulla propensione offensiva della squadra schierata: “Il nostro modo di gioco prevede tante situazioni offensivi. Non conta tanto il numero di attaccanti, ma la predisposizione nello cercare di essere sempre pericolosi ed è questo che dobbiamo cercare di fare“.

L’esclusione di Franck Kessie dalla formazione titolare non è legata alle condizioni fisiche del giocatore, è una scelta tecnica dell’allenatore del Milan: “Kessie sta bene, è una risorsa di questa squadra ed è un giocatore molto forte. È un titolare, come lo sono tutti gli altri. Le scelte si fanno di partita in partita“.