Salernitana-Milan, formazioni ufficiali: Pioli esclude Kessie

Serie A, Salernitana-Milan: le formazioni ufficiali scelte da Nicola e Pioli per la partita di campionato allo stadio Arechi.

Stasera allo stadio Arechi si affrontano Salernitana e Milan in un match valido per la 26esma giornata della Serie A 2021/2022. Rossoneri favoriti, ma non devono assolutamente prendere sottogamba l’impegno di oggi.

Stefano Pioli in settimana ha cercato di caricare a dovere i suoi giocatori in vista di questa partita. Una vittoria confermerebbe matematicamente il primato della classifica in solitaria, indipendentemente dai risultati di Inter-Sassuolo e Cagliari-Napoli. È fondamentale evitare passi falsi.

Il Diavolo deve ancora fare a meno di Simon Kjaer (stagione finita), Matteo Gabbia e Zlatan Ibrahimovic. Out anche Marko Lazetic, la cui condizione fisica non è ancora quella ottimale e che sta svolgendo un lavoro personalizzato mirato a fargli raggiungere presto il 100%. Rientra Theo Hernandez, assente per squalifica nell’ultimo turno di campionato ma comunque sotto diffida ancora.

Serie A, formazioni ufficiali Salernitana-Milan

All’andata il Milan ha vinto 2-0 a San Siro grazie ai gol di Franck Kessie e Alexis Saelemaekers. Quella Salernitana era allenata da Stefano Colantuono, mentre adesso sulla panchina c’è Davide Nicola. Il nuovo allenatore spera di iniziare con un buon risultato la sua avventura in granata e conta molto sul pubblico dello stadio Arechi per avere una spinta ulteriore per i suoi calciatori.

Nella compagine campana mancano otto giocatori. L’assenza più pesante è certamente quella di Simone Verdi, che aveva esordito con una bella doppietta contro lo Spezia e che per via di un infortunio non può affrontare la sua ex squadra. Il 29enne fantasista, infatti, è cresciuto nel settore giovanile milanista.

Di seguito le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan con le scelte di Nicola e Pioli. Confermate le esclusioni di Franck Kessie e Alexis Saelemaekers.

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ribéry, L. Coulibaly, Radovanović, Kastanos; Djurić, Bonazzoli. A disp.: Belec, Fiorillo; Gagliolo, Jaroszyński, Kechrida, Veseli, Zortea; Bohinen, Ederson, Obi; Mikael, Mousset, Perotti. All.: Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.