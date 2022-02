Leao, fra due settimane la sentenza: “Milan pronto ad aiutarlo”

La questione potrebbe chiudersi nelle prossime due settimane. Il Milan sarebbe disposto ad aiutare economicamente l’attaccante.

Il caso Leao è entrato nei giorni decisivi e a breve si capirà se il giocatore sarà costretto a pagare una sanzione per la vicenda della rescissione unilaterale con lo Sporting Lisbona nel 2018.

Una vicenda che nasce appunto più i tra anni fa con il calciatore che interruppe il contratto con il club portoghese a seguito dell’invasione di 50 ultras nel centro sportivo. Dal Portogallo arrivano novità sulla vicenda: come spiega il quotidiano portoghese Ojogo, il caso tra Sporting Lisbona e Lille dovrebbe decidersi nelle prossime due settimane.

La sentenza del Tribunale arbitrale per lo sport di Losanna (TAS) è attesa a breve e potrebbe incolpare il giocatore e il Lille, con un pagamento di 16,5 milioni di euro. Lo Sporting aveva chiesto inizialmente addirittura 45 milioni per il risarcimento. Leao aveva presentato ricorso davanti alla corte d’appello di Lisbona.

Leggi anche:

La decisione che verrà presa coinvolge indirettamente anche il Milan. La dirigenza rossonera sta infatti aspettando l’esito del processo per portare avanti i discorsi relativi al rinnovo di contratto del portoghese fino al 2026. Ojogo assicura che il Diavolo ha un accordo col calciatore sui 4 milioni di euro a stagione ma questa vicenda sta effettivamente allungando i tempi.

Ojogo spiega che il club sarebbe pronto ad aiutare economicamente il calciatore nel caso ce ne fosse bisogno, per risarcire la sanzione. Tutta la situazione potrebbe distrarre il classe ’99 dal calcio giocato e questo è ciò che vuole assolutamente evitare il Milan. Siamo infatti entrati nella fase calda del campionato e Leao, che sta disputando una stagione incredibile, non deve perdere la concentrazione e l’entusiasmo guadagnati in questi ultimi mesi.