Salernitana-Milan, altri 6mila biglietti in vendita: dove e come acquistarli

A seguito della decisione di ampliare la capienza degli stadi al 75%, il club campano ha messo in vendita dei tagliandi aggiuntivi.

Stasera alle 20:45 all’Arechi di Salerno è in programma il match valido per la 26sima giornata di Serie A, Salernitana-Milan. C’è grande attesa per questa sfida soprattutto per quanto riguarda la tifoseria dei padroni di casa.

La Salernitana arriva dai due pareggi contro Spezia e Genoa, ciò nonostante in settimana la nuova proprietà ha deciso di cambiare l’allenatore. Esonerato quindi Stefano Colantuono e fiducia all’ex tecnico del Crotone Davide Nicola. Il cambio in panchina ha dato entusiasmo ai sostenitori della squadra campana, che tra l’altro non vedono l’ora di andare ad incitare la squadra contro un club prestigioso come il Milan.

Tra l’altro, proprio a partire da oggi 19 febbraio è entrato in vigore il decreto che amplia al 75% la capienza degli stadi in Serie A. Per questo motivo la Salernitana ha voluto subito approfittarne e ha deciso di mettere in vendita altri 6mila biglietti per la partita di stasera. Il club ha reso nota la decisione attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, che recita così: “L’US Salernitana 1919 comunica che, a seguito dell’ampliamento della capienza degli stadi al 75%, sono disponibili nuovi biglietti per la gara Salernitana-Milan”.

La decisione è stata presa non appena è stata accertata la possibilità di ampliare la capienza dello stadio Arechi e tutto ciò prescinde dal fatto che la Campania sia ancora sottoposta alle restrizioni della “zona gialla”. Il decreto infatti non dipende dal colore delle varie regioni per contenere la diffusione del Covid-19.

Come spiegato anche in un post sul profilo Twitter della squadra campana, i tagliandi sono acquistabili sul sito Vivaticket oppure presso i punti vendita VivaTicket.