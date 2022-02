Berardi, la statistica che fa ricredere i tifosi: “È quello che serve al Milan” – FOTO

I tifosi rossoneri sono letteralmente impazziti dopo la super prestazione di Domenico Berardi in Inter-Sassuolo. Lo vogliono al Milan!

Stagione ancora da incorniciare per Mimmo Berardi, che sempre con la maglia del Sassuolo sta facendo vedere grandi cose. Oggi, nella gara in trasferta contro l’Inter, l’esterno è stato gran protagonista. Berardi ha giocato una gara fatta di sacrificio e qualità, prerogative che da sempre lo pongono al centro dei riflettori d’Italia e non solo.

Contro i nerazzurri, Domenico ha fornito il suo decimo assist stagionale. In pratica ha offerto il servizio al compagno Raspadori per il gol dell’1-0 in favore dei neroverdi. Poi, ha beccato una clamorosa traversa dopo uno dei suoi fantastici mancini da fuori aerea. La sua prestazione ha scatenato i sentimenti dei tanti appassionati di calcio sui social. Post, commenti e tanti elogi all’esterno destro del Sassuolo.

Un particolare dato è stato messo in rilievo dagli appassionati sportivi: adesso, Mimmo Berardi conta ben 10 gol e 10 assist in questa stagione. Numeri incredibili per un giocatore che meriterebbe palcoscenici ben più prestigiosi. La tifoseria rossonera ci ha messo poco a palesarsi sui social. Tutti vogliono Berardi al Milan, sulla fascia destra d’attacco di Stefano Pioli.

I tifosi del Milan votano Berardi: Pioli lo apprezza da sempre

Domenico Berardi è stato molto spesso accostato al Milan in ottica mercato. Soprattutto la scorsa estate tanti fattori hanno fatto pensare che il neroverde potesse davvero approdare a Milanello. Stefano Pioli, da quanto si dice, è un grande estimatore dell’attaccante azzurro e lo vedrebbe bene sulla fascia d’attacco destra del suo 4-2-3-1.

Si sa, il Sassuolo ha sempre fatto grande muro alle avances del Milan e degli altri club interessati, ma prima o poi questo calciatore dovrà fare il meritato salto di qualità. Dopo la grande prestazione di Berardi contro l’Inter, tantissimi tifosi del Milan sono corsi sui social ad “urlare” quanto questo giocatore sarebbe perfetto per la formazione rossonera.

Tanti, tantissimi i post dei milanisti. Il club rossonero, in estate, ha acquistato in prestito Junior Messias come ricambio di Alexis Saelemaekers, ma adesso il brasiliano è molto spesso favorito al belga al posto da titolare. Verrà riscattato in estate? Difficile a dirsi adesso, ma è certo che Maldini e Massara potrebbero tornare a rivalutare Berardi come possibile rinforzo per la prossima stagione.

Intanto, godiamoci i tanti commenti social dei tifosi rossoneri pro Berardi al Milan:

Quanto costa Berardi?

Perché io al Milan lo vedrei bene — 🅻🆄🅲🅰 (@casa_lu_) February 20, 2022

chiedo pubblicamente scusa a mimmo berardi per quando gli ho detto male però vieni al milan — chia (@chiaracm__) February 20, 2022

SEMPRE DETTO CHE BERARDI È DA MILAN..ma ovviamente per alcuni in quanto Donna non capisco un cazzo 😐 — C.🏎🖤❤️ (@CCokina12) February 20, 2022

Berardi al Milan lo prenderei, vale 10 saelemaekers e Diaz — Musti (@The__Musti) February 20, 2022

Scamacca è andato purtroppo, ma lo sto per dire… Prenderei Berardi e/o Traore. Perfetti nel Milan. — Marco (@MaSte92_) February 20, 2022