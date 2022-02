Milan, arriva la sentenza del TAS: sospiro di sollievo per Leao

Il TAS ha deciso: il Lille è colpevole e dovrà risarcire lo Sporting Lisbona.

E’ arrivata la decisione del Tribunale Arbitrale per lo sport (TAS) in merito al caso Leao, riguardante la rescissione unilaterale dell’attaccante con lo Sporting Lisbona nel 2018 e il successivo approdo al Lille.

Il club francese è stato ritenuto responsabile e quindi dovrà pagare un risarcimento ai portoghesi. Il TAS ha dato ragione condannando l’attaccante al pagamento di 16.5 milioni di euro non accogliendo il licenziamento per giusta causa. Una cifra che con gli interessi andrà ad ammontare a circa 20 milioni. La notizia è stata riferita dal quotidiano portoghese Report.

A gennaio era stato anche respinto il ricorso dell’attaccante, che però non dovrà pagare alcuna sanzione in questa vicenda. Il classe ’99 ha immediatamente postato la sua reazione su Twitter dopo la sentenza. Il Milan ovviamente, giusto precisarlo, non era in alcun modo coinvolto nella vicenda, avendo acquistato il giocatore solo successivamente. La società si era comunque subito resa disponibile ad aiutare il giocatore in ogni caso.