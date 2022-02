Non solo Botman, Milan Orange: altro colpo olandese

Non solo Sven Botman, il Milan è pronto a tingersi di Orange. Arrivano conferme dalla Spagna, in merito ad un possibile interesse da parte dei rossoneri per un altro calciatore olandese. Ecco il punto sull’affare

Arrivano ancora conferme dalla Spagna. Possono bastare 15 milioni di euro per un altro colpo olandese. Non solo Sven Botman, il Milan si muove.

Sarà un’estate calda quella che aspetta Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza del Milan è pronta a muoversi con forza sul mercato, per rafforzare l’organico a disposizione di Stefano Pioli.

Non è un segreto che i primi due colpi in canna portino il nome di Renato Sanches e Sven Botman. Per il portoghese, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023, dovrebbe bastare una cifra vicina 20/25 milioni di euro. Il calciatore continua a strizzare l’occhio al Diavolo.

L’affare dovrebbe andare presto in porto, al pari di quello per l’olandese. Per il centrale classe 2000 servirà qualcosa in più, sui 30 milioni di euro. A gongolare è dunque il Lille che ancora una volta incasserà tanti soldi dal club rossonero, dopo averlo fatto per Rafael Leao e poi Mike Maignan.

Ma Sven Botman – come detto – potrebbe non essere l’unico olandese a trasferirsi a Milano, per vestire il rossonero. In Spagna continuano ad accostare al Milan Memphis Depay.

Le ultime dalla Spagna

L’attaccante, dopo un ottimo inizio con la maglia blaugrana, rischia di finire completamente ai margini del progetto. A voler fortemente l’ex Lione, arrivato a parametro, era stato d’altronde il connazionale Koeman. Xavi ha altri programmi e i nuovi arrivati a gennaio, fanno capire che per Depay l’avventura al Barcellona appare davvero al capolinea.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, il Milan valuterà l’acquisto di Depay nelle prossime settimane. Un’offerta da 15 milioni di euro può bastare per convincere il Barcellona a lasciarlo andare.

L’olandese potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per dare un peso più offensivo alla trequarti. Oltre a giocare da punta centrale, l’ex OL può benissimo muoversi come seconda punta o sugli esterni.

Il calciatore è da tempo che viene accostato al club rossonero ma non solo. Tra le squadre italiane che hanno mostrato interesse ci sono anche le solite Juventus e Inter ma attenzione anche alla Roma di Jose Mourinho. Per un Milan che vuole aggiungere in rosa esperienza e gol, Depay potrebbe essere una buona scelta.