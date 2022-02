Benfica-Ajax, presentazione da brividi sui social: citati anche due rossoneri – VIDEO

Il Benfica ha pubblicato un video su Twitter veramente glorioso per anticipare il duello di questa sera di Champions League con l’Ajax.

In questa settimana si concluderanno le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Una competizione sempre affascinante, nella quale il Milan ha dominato per diversi anni.

Purtroppo i rossoneri non fanno parte di questa tornata di gare, non avendo superato la fase a gironi. Eppure il Milan di Pioli non avrebbe sfigurato in alcuni match del turno, viste le combinazioni e le squadre sorprendenti che si sono qualificate agli ottavi.

Stasera ad esempio andrà in scena la prima sfida tra Benfica ed Ajax. Due vere e proprie rivelazioni della Champions attuale, ma entrambe con un passato storicamente glorioso, sia per i tanti campioni formatisi in questi club, sia per i trofei internazionali vinti.

La partita a scacchi ed i campioni del passato

Per anticipare tale affascinante match, il Benfica ha pubblicato un tweet davvero da brividi. Ovvero un video creato appositamente come antipasto del duello con l’Ajax di questa sera all’Estadio da Luz.

Il filmato presenta due uomini alle prese con una consueta partita di scacchi. Sulla destra un tifoso olandese dell’Ajax, mentre sulla sinistra vi è un rivale portoghese del Benfica. Ad ogni mossa sulla scacchiera i due rivelano o il nome di un idolo del passato del rispettivo club o i trofei vinti dalle loro squadre del cuore.

Fa impressione vedere quanti campioni assoluti hanno vestito le maglie di Aquile e Lancieri. Una lista infinita, che comprende anche due stelle del Milan recente: Zlatan Ibrahimovic e Clarence Seedorf, entrambi citati nel video e tutti e due cresciuti nelle fila dell’Ajax diversi anni fa.

Effettivamente diverse stelle formatesi in queste due squadre sono passate poi dal Milan successivamente. Basti pensare a leggende come Marco van Basten o Frank Rijkaard, del vivaio Ajax, o a Manuel Rui Costa, campione e attuale presidente del Benfica.

I protagonisti del video arrivano persino a glorificare le due stelle assolute delle squadre in questione: Eusebio e Joan Cruyff, vere e proprio leggende del calcio mondiale e simboli delle due rivali.