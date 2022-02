Dall’Inghilterra, Ancelotti rischia l’esonero: già scelto il sostituto

Arriva un’indiscrezione cruciale dall’Inghilterra riguardante Carlo Ancelotti. L’ex Milan è a rischio esonero. Il Real Madrid si sta già guardando intorno…

Nonostante il primo posto indisturbato nel campionato di Liga spagnola, il lavoro di Carlo Ancelotti non sta convincendo a pieno i tifosi delle merengues e il Real Madrid tutto. A riferirlo è il Daily Mail. Il noto tabloid inglese racconta che il tecnico italiano sarebbe addirittura a rischio esonero.

Molto del destino prossimo di Carletto passa dal cammino della sua squadra in Champions League. Non ha convinto la prestazione del Real agli ottavi della competizione contro il Paris Saint Germain. Oltre alla sconfitta allo scadere, in generale la prova dei blancos è stata assolutamente deludente.

I parigini hanno dominato in lungo e in largo il campo del Parco dei Principi, e la gara di ritorno sarà fondamentale per fare chiarezza sulla gestione di Carlo Ancelotti nella panchina del Real. Il Daily Mail racconta che Florentino Perez, in accordo la sua dirigenza, ha già individuato il possibile sostituto di Ancelotti per la prossima stagione.

Mai mettere in dubbio le qualità da allenatore di Carlo Ancelotti, uno che ha fatto la storia e vinto trofei sulle panchine di Milan, Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, PSG… Il ritorno nei blancos non è stato affatto semplice per Carlo. Giocatori, squadra e ambiente completamente differenti da quelli lasciati nel 2015 a Zinedine Zidane.

Ma dopo i primi mesi, Ancelotti è riuscito a dare una buona impronta al gruppo e non a caso la squadra ha cominciato a carburare sia in campionato che nelle coppe. Forse, però, il Real si aspetta qualcosa di più. Il Daily Mail riporta di come il sostituto ideale per Florentino Perez sia Mauricio Pochettino, l’attuale tecnico del PSG corteggiato anche dal Manchester United.

A fine stagione, l’ex Tottenham potrebbe lasciare la capitale francese, e con Kylian Mbappè diretto verso Madrid, la sua strada potrebbe essere la medesima. Tra Pochettino e il fuoriclasse del Paris Saint Germain si è instaurato un ottimo rapporto ed ecco che il loro cammino potrebbe proseguire nello stesso verso ma in una città diversa.

Sarà allora esonero per Carlo Ancelotti? In estate la situazione si farà sicuramente più chiara.