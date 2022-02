Addio al Real Madrid: Milan e Inter tra le possibili destinazioni!

A giugno scadrà il contratto del fantasista. Nessuna traccia di rinnovo ed è già iniziata la caccia alla prossima squadra. Milan e Inter possibili destinazioni…

Maldini e Massara stanno già pensando a come rinforzare al meglio la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. I reparti che necessitano di importanti modifiche sono quelli di centrocampo e difesa, dato che quasi certamente Franck Kessie e Alessio Romagnoli diranno addio ai colori rossoneri a fine stagione.

I sostituti di questi sembrano già essere stati individuati, con Sven Botman e Renato Sanches prime idee della dirigenza milanista. Non dimentichiamo che molto probabilmente ritornerà a Milanello Tommaso Pobega dal prestito, dopo aver fatto una gran bella esperienza al Torino di Ivan Juric.

Toccherà finalmente anche Yacine Adli far approdo al Milan. E in quel caso Pioli dovrà fare chiarezza sul ruolo nel quale pensa di impiegare il giovane del Bordeaux. Yacine sa destreggiarsi al meglio sia da mediano di centrocampo ma anche di trequartista avanzato, un ruolo quest’ultimo che urge di rinforzi. Al netto del quasi certo riscatto di Brahim Diaz, a Pioli serve un ricambio in quel ruolo.

Il solo Brahim non basta, e questa stagione lo sta dimostrando abbondantemente. Adli potrebbe dunque alternarsi con lo spagnolo nel ruolo di trequartista centrale, ma in quella posizione potrebbe arrivare anche un altro rinforzo. Un giocatore d’esperienza già pronto alle grandi sfide.

Isco, addio al Real a giugno: Milan tra le possibili scelte

Isco Alarcon è ormai da tempo accostato al club rossonero in ottica mercato. Il nativo di Malaga dirà addio ai blancos a giugno, quando il suo contratto scadrà definitivamente. Nessuna volontà di rinnovo nè da parte del Real Madrid nè dal giocatore, che è invece alla ricerca di un club in cui rilanciarsi.

Le possibilità non mancano. Tanti club bramano il talento spagnolo e il Milan pare essere tra questi. A riportarlo è il portale di mercato fichajes.net, che sottolinea come Isco sceglierà una squadra che gli garantirà il posto da titolare. Un colpo a parametro zero di estremo lusso, ma la concorrenza ad Isco è spietata.

Secondo la medesima fonte, anche l’Inter di Inzaghi è in corsa per il trequartista del Real Madrid. Simone Inzaghi sarebbe proprio alla ricerca di un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Isco, e Marotta è un gran esperto di colpi a parametro zero. Ma non è finita qui. Borussia Dortmund e West Ham sembra stiano facendo la corte allo spagnolo. La squadra inglese gli garantirebbe il posto da titolare, mentre in quello tedesco Isco dovrebbe accettare la concorrenza con Marco Reus.

Le scelte non mancano, con fichajes.net che sottolinea che il Milan è probabilmente la destinazione più gradita ad Isco Alarcon. Sarà davvero così? È chiaro che se mai dovesse confermarsi tale indiscrezione, Maldini e Massara dovrebbero far i conti con le richieste d’ingaggio del giocatore.