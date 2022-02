Niente Milan, pericolo tedesco: contatti con il Bayern

Un obiettivo potrebbe sfumare. Il calciatore piace a tantissime squadra ma soprattutto al Bayern Monaco: arrivano conferme importanti

Sarà un Milan protagonista sul calciomercato. Il club rossonero, dopo l’immobilismo dello scorso gennaio, con l’acquisto del solo Marko Lazetic, è pronto a muoversi con forza per migliorare ogni suo reparto. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando duramente per chiudere il prima possibile le diverse trattative che ha sul tavolo. Le più importanti sono quelle legate – come è ormai noto da tempo – a Sven Botman e Renato Sanches.

Il Milan aveva provato ad anticipare il doppio colpo dal Lille già durante il mercato di gennaio ma senza successo. Il club francese ha deciso di resistere e tenersi stretto i propri campioni per poter raggiungere gli obiettivi stagionali. C’è un ottavo di finale di Champions League – in programma stasera – da giocare e onorare.

Le trattative vanno avanti, con i calciatori che hanno, di fatto, raggiunto un accordo di massima con il Milan. Mancherebbe solo quello con il Lille, che potrebbe accontentarsi di una somma sui 55 milioni di euro.

Piano B complicato

Ma al Milan si tiene caldo anche il piano B. Per quanto emerso, nelle ultime ore, i rossoneri sarebbero in pole position per l’acquisto di Bremer.

Una notizia, che ha un po’ spiazzato i tifosi del Diavolo, anche perché è difficile prevedere l’acquisto sia di Botman che del centrale brasiliano.

La concorrenza per il calciatore del Torino, poi, è davvero di quelle importanti. E’ pur vero che il Milan avrebbe una carta importante da poter giocare, come Tommaso Pobega, se volesse affondare il colpo con i granata ma la sensazione è che alla fine Bremer prenderà altre strade.

In Italia piace tanto all’Inter ma anche a Napoli e Juventus ma attenzione soprattutto alla pista straniera. Continuano ad arrivare insistenti le voci che vorrebbero Bremer in Spagna, con i top club sulle sue tracce ma le conferme arrivano soprattutto per quanto riguarda l’interessamento tedesco da parte del Bayern Monaco.

Come riporta il giornalista Florian Plettenberg, di Sky Sport, i bavaresi sono interessati a Bremer. Ci sarebbero stati dei colloqui positivi tra le parti, con il calciatore desideroso di lasciare il Torino ma al momento non ci sarebbero state offerte.