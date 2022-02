Cento milioni da Elliott: estate calda per Maldini

Il Milan è pronto a muoversi con forza sul calciomercato di gennaio. Almeno un colpo per reparto: i rossoneri, con Maldini e Massara, sono pronti a spendere 100 milioni di euro

Sarà un’estate calda quella che aspetta il Milan. Il club rossonero, dopo l’immobilismo di gennaio, sarà protagonista del calciomercato estivo. Il Diavolo, con Paolo Maldini e Frederic Massara, ha già programmato i primi colpi.

Il Milan non baderà a spese a giugno. Lo scorso anno, il club rossonero ha dimostrato di essere capace di spendere tanti soldi per rafforzare la squadra. L’idea della società – come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamani – sarebbe quella di consegnare a Stefano Pioli un nuovo giocatore per reparto, ma in attacco potrebbero essere due.

Sul difensore e il centrocampista, continuano ad esserci davvero pochi dubbi: il Milan verserà nelle casse del Lille – come ampiamente detto – una cifra vicina ai 50/60 milioni di euro per il doppio colpo.

Ieri Renato Sanches ha fatto stropicciare gli occhi ai tifosi rossoneri che lo hanno seguito con attenzione contro il Chelsea. Una prestazione totale, nonostante il ko, che ha convinto anche gli scettici. La Gazzetta dello Sport, lo valuta una trentina di milioni di euro ma potrebbe arrivare anche ad un costo più basso visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2023.

Servirà una cifra importante anche per Sven Botman. L’incontro dei giorni scorsi a Milano, tra il suo entourage e la dirigenza del Diavolo, ha certificato l’interesse reciproco. Si lavora ad un’intesa totale che non dovrebbe tardare ad arrivare. Con l’olandese è difficile che si possa scendere sotto i 30 milioni di euro, ma i bonus possono aiutare il Milan.

Colpi in attacco

Milan, che come raccontato in passato, guarda ancora una volta in Francia per rafforzare il reparto offensivo. Arrivano conferme in merito a Hugo Ekitike. Classe 2002 del Reims, che in stagione ha già raggiunto la doppia cifra, tra campionato e coppa. Numeri che chiaramente non stanno passando inosservati. Il calciatore ha già detto no al Newcastle ma il suo prezzo in estate potrebbe essere già importante. Il Milan starebbe pensando anche Bergwijn, esterno olandese, con una valutazione simile a quella del giovane attaccante, intenzionato a lasciare Londra e il Tottenham. Per i due dunque, sarebbero destinati i restanti 40 milioni di euro. Tra certezze e suggestioni, il Milan, dunque, guarda con forza al prossimo calciomercato.