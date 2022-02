Milan-Udinese, arbitra Marchetti: prima volta con i rossoneri

Definite le designazioni arbitrali per la 27.a giornata di Serie A, che comincerà venerdì sera proprio con la gara del Milan.

Poco fa l’AIA e la Lega Serie A hanno annunciato le designazioni arbitrali parziali della 27.a giornata. Ovvero per il momento riguardanti solo i due anticipi del venerdì sera.

La giornata si aprirà col match Milan-Udinese, previsto a San Siro per le ore 18:45. In serata invece toccherà ai rivali dell’Inter, ospiti del Genoa a Marassi. I due anticipi sono stati concessi dalla Lega per lasciare tempo alle due milanesi di preparare il derby di Coppa Italia di martedì 1 marzo.

I rossoneri verranno diretti per la prima volta in carriera da Matteo Marchetti. Si tratta di un giovane arbitro di 32 anni, proveniente da Ostia Lido, vicino a Roma. Il fischietto in questione ha affrontato sinora soltanto sette partite di Serie A da direttore di gara.

Come detto prima volta assoluta con il Milan per Marchetti, anche se ha arbitrato la formazione Primavera rossonera in un paio di circostanze nella stagione 2018-2019, quando non era ancora stato promosso nella CAN A.

Marchetti ha invece già diretto l’Udinese nella massima serie. Proprio in questa stagione, nel pareggio interno per 1-1 con l’Hellas Verona dello scorso 27 ottobre.

I guardalinee di Milan-Udinese saranno Galetti e Di Vuolo, il quarto uomo invece Gariglio. Alla postazione VAR sarà invece presente Marco Guida; il fischietto campano era già responsabile al video nel match tra friulani e rossoneri alla Dacia Arena dello scorso campionato, vinto in extremis dal Milan con gol di Ibrahimovic.