Calciomercato Milan, l’attaccante verso la Premier | Maxi offerta

Sarà difficile vedere Jonathan David in maglia rossonera nella prossima stagione: dalla Premier League pronta una super offerta.

Nel caso in cui Zlatan Ibrahimovic non dovesse rinnovare il contratto, il Milan si ritroverebbe a dover prendere un nuovo centravanti. Da settimane circolano nomi, più o meno fattibili, e i tifosi sognano un grande colpo.

Tra gli attaccanti maggiormente graditi nell’ambiente rossonero c’è sicuramente Jonathan David. Il 22enne canadese milita nel Lille e in questa stagione ha collezionato 16 gol in 34 presenze tra campionato e coppe. È seguito da tante società europee importanti e in estate probabilmente cambierà maglia.

Il Milan lo aveva messo nel mirino già quando militava in Belgio nel Gent, però non aveva affondato il colpo. Il Lille ha investito ben 27 milioni di euro nell’estate 2020 e adesso può pensare di fare una corposa plusvalenza per il suo bilancio.

Jonathan David può finire in Inghilterra: proposta altissima

Per il Milan è complicatissimo pensare di arrivare a un centravanti come Jonathan David. Il suo prezzo è diventato troppo alto ed è difficile pensare che la dirigenza rossonera possa fare offerte superiori ai 35 milioni per un singolo giocatore nella prossima sessione del calciomercato. Il bilancio va tenuto in equilibrio e l’ex Gent pare fuori dalla portata.

Secondo quanto rivelato da ElNacional.cat, il Chelsea è pronto a investire 60 milioni per comprare David. I Blues sono delusi dal rendimento di Romelu Lukaku, il cui cartellino è stato comprato dall’Inter per oltre 100 milioni, e vogliono acquistare una nuova prima punta.

Il Chelsea ha la forza economica per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi il talento canadese. I suoi osservatori hanno seguito da vicino le prestazioni del giocatore e hanno stilato ottime relazioni. Il Lille per 60 milioni cederebbe sicuramente David.

Chiaramente l’interesse del club francese è che si scateni un’asta che faccia salire il prezzo dell’ex Gent più in alto possibile. Però già 60 milioni può essere una buona base per dire sì e procedere a chiudere l’eventuale operazione di mercato.