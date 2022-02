Milan, agente atteso in Italia | Nuova firma in arrivo!

Il club rossonero si prepara per una nuova firma, dopo quella avvenuta in tempi recenti con Theo Hernandez: un procuratore è atteso a Milano.

Il Milan è impegnato su diversi fronti in questo periodo e uno dei più importanti è senza dubbio quello inerente i rinnovi di contratto. Finalizzato quello di Theo Hernandez, adesso tocca ad altri giocatori firmare.

Se per Alessio Romagnoli e Franck Kessie le speranze sembrano essere ormai poche, invece Ismael Bennacer e Rafael Leao sono vicini a rinnovare il loro accordo con il club. Con entrambi le intese economiche sono ormai raggiunte.

Il primo a firmare dovrebbe essere il centrocampista algerino, mentre per il portoghese forse si attende di capire l’evolversi della vicenda che lo coinvolge con Sporting Lisbona e Lille. Com’è noto, la società lusitana ha avviato una causa contro di lui per la risoluzione unilaterale del contratto del 2018 e ha ottenuto di essere risarcita. Dovrebbero essere i francesi a pagare la maggior parte dell’importo che sarà la FIFA a stabilire.

Secondo quanto confermato dal giornalista Nicolò Schira, il rinnovo di Bennacer è ormai imminente. Moussa Sissoko, agente del giocatore, è atteso a Milano la prossima settimana per chiudere definitivamente l’accordo e firmare il nuovo contratto.

Il centrocampista prolungherà fino a giugno 2026 (scadenza attuale 2024) e andrà a percepire uno stipendio da 3,2 milioni di euro netti a stagione. In pratica, il suo ingaggio raddoppierà rispetto ai circa 1,6 milioni che guadagna adesso.

Da capire che ne sarà della clausola di risoluzione (valida solo per l’estero) da 50 milioni che è presente nel contratto attuale. Il Milan puntava a eliminarla. Vedremo cosa avranno concordato le parti in sede di trattativa. La cosa che appare ormai certa è che l’ex Empoli firmerà presto.

