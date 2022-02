Sky – Milan-Udinese, la probabile formazione di Pioli: un solo cambio in vista

Le ultime novità sulla formazione che Stefano Pioli potrebbe schierare in campo domani sera contro l’Udinese. È Sky Sport a riferirle…

Meno di 24 ore al ritorno in campo del Milan. Domani sera, alle ore 18.45, i rossoneri apriranno la 26esima giornata di Serie A sfidando l’Udinese di Cioffi. Una gara che vale tanto per la squadra di Pioli. Un’occasione che non può essere sprecata nuovamente.

Dopo il pareggio a Salerno, si pensava che il Milan avesse di fatto perso la prima posizione in classifica. Fortunatamente, però, a Inter e Napoli non è andata meglio. I nerazzurri hanno perso in casa contro il Sassuolo, mentre i partenopei hanno pareggiato proprio contro un’ottima Udinese.

Ciò ha consentito ai rossoneri di recuperare un punto importante ed allungare, seppur di poco, in classifica. Ecco perché domani sera non sono concessi altri passi falsi. Il Milan ha bisogno dei 3 punti per continuare a credere nella possibilità di vincere il trofeo stagionale.

Non sarà ovviamente semplice, dato che l’Udinese ha dimostrato di essere una formazione molto valida. All’andata è finita proprio in pareggio, ma domani bisognerà puntare solo alla vittoria. Per l’occasione, Stefano Pioli schiererà in campo la miglior formazione possibile. Mancheranno ancora Zlatan Ibrahimovic e Marko Lazetic. E anche Ismael Bennacer, che dovrà scontare il turno di squalifica. Le ultime sulla formazione rossonera ci arrivano da Sky Sport.

Milan, la probabile formazione anti-Udinese

Secondo Sky, non ci dovrebbero essere grosse modifiche nell’11 titolare del Milan rispetto a quello schierato contro la Salernitana. L’unico cambio, forzato, verrà fatto a centrocampo. Di conseguenza vedremo Mike Maignan a presidiare la porta di San Siro. Davanti a lui, in retroguardia, Calabria terzino a destra, Tomori e Romagnoli coppia centrale, e il solito Theo Hernandez a sgasare sulla fascia sinistra.

A centrocampo ci sarà l’ormai insostituibile Sandro Tonali. Al suo fianco Franck Kessie, a sostituire colui che era stato preferito all’ivoriano nelle ultime uscite, Ismael Bennacer. Sulla trequarti, secondo Sky Sport, nessuna variazione rispetto all’ultima di campionato: Brahim Diaz sottopunta, Junior Messias sulla destra e Rafael Leao sulla fascia sinistra.

Infine, punta in solitaria Olivier Giroud, che proverà a ritrovare il gol dopo due giornate a secco. Si pensava che domani sarebbe toccato ad Ante Rebic il posto da titolare in attacco, ma secondo Sky il croato sarà pronto a subentrare dalla panchina.

Da non dimenticare che domani sera saranno ben tre i giocatori diffidati, e che quindi potranno rischiare la presenza contro il Napoli. Romagnoli, Theo Hernandez e Brahim Diaz dovranno stare molto attenti a non incorrere in sanzioni arbitrali.

Di seguito la probabile formazione di Pioli contro l’Udinese:

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.