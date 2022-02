Diretta Live Milan-Udinese: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 27esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Dopo il deludente pareggio in trasferta contro la Salernitana, il Milan vuole tornare a vincere e cercherà di farlo contro l’Udinese. Vietato un nuovo passo falso oggi a San Siro.

34′ – Becao fondamentale a impedire a Messias di calciare sull’assist invitante di Diaz.

29′ – GOL MILAN! LEAO! Rafa vince il contrasto fisico con Becao e sfrutta il cross di Tonali: stop perfetto e conclusione che batte Silvestri.

29′ – Deulofeu prova a incunearsi in area milanista, ma viene fermato.

27′ – Calabria prova il destro in diagonale da fuori area, pallone fuori.

20′ – Palla filtrante di Diaz per Leao, che col sinistro non inquadra la porta.

17′ – Ammonito Nehuen Perez. Il Milan protesta con l’arbitro Marchetti, che non ha concesso il vantaggio.

16′ – Kessie ferma Beto in area rossonera, intervento importante.

12′ – Deulofeu prova il tiro da posizione defilata, non trova la porta. Buono spunto dello spagnolo.

7′ – Bravo Tomori in scivolata ad evitare che il pallone arrivi a Beto, che sarebbe stato libero di calciare davanti a Maignan.

5′ – Discreti ritmi in campo.

3′ – Colpo di testa di Beto su cross di Molina, ma Maignan para facilmente.

1′ – Dopo una sponda di testa di Giroud, Leao viene anticipato in area avversaria.

1′ – Match iniziato a San Siro!

Alle 18:50 l’arbitro Marchetti darà il via alla gara. Si inizia 5 minuti dopo per protesta contro la guerra che la Russia ha avviato verso l’Ucraina.

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Udinese

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Pablo Marí, Peréz; Molina, Walace, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Beto. A disp.: Gasparini, Padelli; Benković, Soppy, Udogie; Ballarini, Jajalo, Pereyra, Samardžić, Success; Nestorovski, Pussetto. All.: Cioffi.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Milan-Udinese: la presentazione della partita

Il Milan ha un grande desiderio di tornare al successo, dopo aver clamorosamente pareggiato nell’ultima giornata contro la Salernitana. Per fortuna l’Inter ha perso e il Napoli ha pareggiato, quindi i rossoneri hanno mantenuto la testa della classifica, però oggi a San Siro non si può sbagliare.

Pioli deve rinunciare ancora a Ibrahimovic, i cui tempi di recupero rimangono incerti. Non ci sarà neppure Bennacer, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato a Salerno. A proposito di diffidati, ce ne sono tre nel Diavolo: Theo Hernandez, Romagnoli e Brahim Diaz. Nel prossimo turno di Serie A c’è il big match contro il Napoli, dunque bisogna fare attenzione alle ammonizioni.

L’Udinese è reduce dal pareggio casalingo contro la Lazio e già all’andata aveva fermato il Milan alla Dacia Arena. Quella fu la prima di Cioffi in panchina, dopo l’esonero di Gotti, e sicuramente l’allenatore bianconero spera di fare un nuovo sgarbo a Pioli. Nella squadra friulana ci sarà in campo Deulofeu, che ha indossato la maglia milanista per cinque mesi nel 2017 e ha lasciato buoni ricordi. Non positivi quelli lasciati da Becao, difensore brasiliano che ha segnato due volte contro il Diavolo.