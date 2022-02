Milan, Baby Theo ha già scelto: la tutina rossonera è pronta – FOTO

La compagna del terzino rossonero è in dolce attesa e sui social ha mostrato il completino rossonero per il piccolo.

Dopo il rinnovo di contratto firmato fino al 20 giugno 2026 qualche settimana fa, è in arrivo un’altra bella notizia per Theo Hernandez. Non manca infatti molto alla nascita del suo primo figlio.

Lo ha confermato la compagna del terzino rossonero, Zoe Cristofoli, che sui social ha affermato: “Ormai ci separano poche settimane”. A breve quindi Theo diventerà papà di un maschietto e dovrà fare i conti anche con questa bella responsabilità. Il Milan avrà quindi un tifoso in più perché quel che è certo è che Hernandez Jr sarà un rossonero, sulle orme del babbo.

La modella ha infatti postato una storia sul proprio account Instagram dove mostra un body in stile maglietta del Milan. Nei suoi video, oltre ad alcuni completini di basket, spunta anche quello rossonero. Non ci sono quindi dubbi che il piccolo verrà instradato verso la fede rossonera sin da subito.

Un altro segnale forte di come nella testa del francese il Milan sia sempre di più nel suo futuro, e del fatto che egli abbia sposato a pieno il progetto del Diavolo.