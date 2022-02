Anche il Milan alla Paris Fashion Week: la collezione con PUMA e KOCHÉ

AC Milan, con PUMA e KOCHÉ, hanno dato vita a una collezione per la Paris Fashion Week con dei capi riciclati.

Alla Paris Fashion Week ci sarà anche un po’ di Milan. Il club rossonero, insieme a PUMA e KOCHÉ, hanno creato una capsule collection, realizzate dal recupero di maglie da calcio inutilizzate.

Si tratta di completi rielaborati in edizione limitata, la collezione verrà svelata ufficialmente alla Paris Fashion Week e sarà in vendita su www.koche.fr dal 28 febbraio. Un’idea nel segno dell’unione tra sport, moda e tradizione, che unisca due città globali come Parigi e Milano, nonché due marchi importanti come AC Milan e Koché, il tutto attraverso l’esperienza nello sportswear di PUMA.

Christelle Kocher, Fondatrice e Direttrice Artistica di KOCHÉ, ha selezionato delle maglie realizzate da PUMA per il Milan ma mai indossate, fondendole con tessuti riciclati appartenenti al proprio marchio e stampe delle precedenti stagioni, ridisegnando quindi completamente i capi.

La stessa ha poi dichiarato: “E’ stato emozionante creare questa capsule KOCHÉ in edizione limitata con il supporto di PUMA E AC Milan, tenendo in considerazione il suo impatto sul pianeta”. Per la presentazione ufficiale a Parigi, hanno partecipati alla campagna di lancio Tiemoué Bakayoko e Laura Fusetti, calciatori delle prime squadre, rispettivamente maschile e femminile, del Milan, nonché ambasciatori PUMA.