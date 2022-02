Real Madrid, Ancelotti lo propone al Milan | La risposta di Maldini

L’ex tecnico milanista Carlo Ancelotti avrebbe proposto il cartellino del suo calciatore al Milan stesso. Ecco però la risposta.

Il feeling tra Carlo Ancelotti ed il Milan resterà sempre inossidabile. Tanti gli anni trascorsi dal tecnico emiliano nei meandri del club rossonero, sia da calciatore che da allenatore.

I tifosi milanisti ricordano in particolare le sue gesta da guida tecnica, tra il 2001 ed il 2009. Ancelotti è riuscito non solo a conquistare diversi trofei (in particolare 2 Champions League), ma ha soprattutto creato una squadra rimasta leggendaria per il calcio italiano ed internazionale.

Come detto i rapporti tra le parti sono ottimi. Lo dimostra anche l’ultimo rumors di calciomercato, svelato dalla redazione di Calciostyle.it. Pare che Ancelotti, oggi tecnico del Real Madrid, abbia contattato personalmente il suo Milan per proporre un affare di mercato in vista dell’estate.

Offerto il centrocampista, ma c’è freddezza

Pare che Ancelotti abbia proposto al Milan l’acquisto di un centrocampista presente attualmente nella sua rosa. Un calciatore di qualità e fantasia che però non ha finora avuto molto spazio in patria, colpa soprattutto di un lungo stop per infortunio alla caviglia.

Il giocatore in questione è Dani Ceballos; classe 1996, mediano o trequartista di grande talento. Un profilo già molto noto alle cronache Milan, visto che due estati fa era stato sondato dal club prima del suo trasferimento a titolo temporaneo all’Arsenal. Il problema, come detto, è che in tempi recenti è stato avvistato raramente in campo.

Solo cinque presenze ufficiali in questa stagione per Ceballos. Ma oltre all’infortunio già citato, il calciatore spagnolo non sarebbe rientrato a prescindere nelle rotazioni del Real Madrid. Non a caso pare che Ancelotti lo stia proponendo altrove, in particolare ai suoi ‘amici’ milanisti.

La risposta di Paolo Maldini però è stata fredda e negativa. Il Milan conosce bene le qualità di Ceballos, ma non sembra affatto interessato al suo acquisto. Il motivo è duplice: in primis non convincono le condizioni atletiche precarie dell’ex Betis e Arsenal. Inoltre il Milan ha già fatto un investimento in quel ruolo con Yacine Adli del Bordeaux, talento con qualità simili a quelle dell’iberico.

Sulla carta quello di Ceballos potrebbe rappresentare un ingaggio conveniente, visto che arriverebbe a basso costo (il suo contratto scade nel 2023), ma evidentemente non intriga più dalle parti di Milanello. Non è da escludere che però in estate l’asse Milano-Madrid torni ad essere calda per altre ragioni.