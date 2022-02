Milan, il trequartista dall’Atalanta | I tifosi approvano!

L’ucraino ha fatto faville stasera in Europa League, portando in alto il nome della sua Nazione. Il Milan lo segue da tempo e in estate potrebbe farsi avanti…

Seratona europea per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha battuto nettamente l’Olympiacos in trasferta. Uno 0-3 che non lascia dubbi, complice una gran prestazione dei nerazzurri di Bergamo. Ha aperto le danze Joakim Maehle al 40’; nella seconda frazione di gara è stato il tempo di uno straripante Ruslan Malinovskyi.

Il talento offensivo ha mostrato tutte le sue qualità, mettendo a segno una meravigliosa doppietta. Il gol dello 0-3 è stato uno dei suoi soliti siluri dalla lunga distanza. Un tiro che conserva tutta la peculiarità del piede assolutamente educato dell’ucraino. Malinovskyi si è dimostrato grande sia dentro che a bordo del campo, quando dopo la prima rete ha mostrato la maglia con scritto “No alla guerra in Ucraina”.

Ruslan sta sicuramente vivendo attimi di tristezza e terrore per la sua popolazione e famiglia attualmente sotto attacco da parte degli eserciti russi. Malinovskyi stasera ha dato un calcio soprattutto alla guerra, combattendo a distanza con tutto il suo talento e la sua umanità. Le qualità del giocatore sono ormai indiscusse. Il suo profilo è ormai sotto i riflettori di tutta Europa.

In Italia è particolarmente apprezzato dal Milan. Maldini e Massara seguono da tempo i progressi e la maturazione dell’ucraino, che vedrà scadere il suo contratto con l’Atalanta tra un anno, precisamente il 30 giugno 2023. In estate, la dirigenza milanista è pronta a fare un tentativo per strappare il talento ucraino dalla corte di Gian Piero Gasperini.

Dall’Atalanta al Milan: acquisto difficile ma non impossibile

I tifosi rossoneri sognano il possibile approdo di Ruslan Malinovskyi al Milan. L’ucraino sarebbe perfetto per le idee tattiche di mister Pioli. In particolare, andrebbe a ricoprire con estrema adeguatezza il ruolo di trequartista sottopunta. In quella posizione, Brahim Diaz potrebbe finalmente avere un sostituto di lusso, con il quale interscambiarsi a seconda degli impegni.

Con Malinovskyi, il Milan potrebbe finalmente contare su un gran tiratore dalla distanza, un vero cecchino dal sinistro fatato. Come accennato, il contratto in scadenza potrebbe favorire una trattativa tra la dirigenza rossonera e quella atalantina. Ma è chiaro che il club bergamasco non lascerà partire così facilmente il suo gioiello, a maggior ragione dovendolo cedere ad una diretta rivale italiana. L’acquisto dell’ucraino è approvato anche dai tifosi che sui social sono quasi tutti d’accordo che è lui l’uomo migliore per la trequarti rossonera del prossimo anno.

Maldini e Massara potrebbero tentare un’offerta di circa 20 milioni a giugno. Attualmente, il cartellino del giocatore ha un valore di 30 milioni di euro secondo Transfermarkt, ma nulla vieta che l’Atalanta si spinga a chiedere qualcosa in più. Ad ogni modo, al Milan serve con assoluta necessità un nuovo trequartista per la prossima stagione, e ad oggi Ruslan Malinovskyi è uno dei profili più graditi alla dirigenza rossonera.