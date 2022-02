Milan, pazza idea: in estate può tornare il terzino!

Il Milan sembra pronto a fare un investimento per riportare a Milanello un talento già passato per i colori rossoneri anni fa.

Strategie ben chiare quelle per il futuro in casa Milan. Il club non vuole sperperare denaro per calciatori pronti solo all’istante, bensì intende creare una rosa che sia forte anche in prospettiva, come dimostrano i recenti investimenti.

I dirigenti hanno preferito non cogliere occasioni a basso costo nel mercato di riparazione a gennaio, puntando sugli elementi attualmente presenti in rosa. Ma a giugno inizierà una sessione estiva che vedrà certamente Paolo Maldini e compagnia tra i protagonisti assoluti.

Tra i nomi che si fanno per il Milan della prossima stagione spunta anche una vecchia conoscenza. Ovvero un calciatore che già conosce bene i meandri di Milanello e sembra tornato a sorpresa nel mirino rossonero. Un colpo che potrebbe avere anche svariate convenienze a livello economico.

Milan sul vecchio pallino: c’è anche uno sconto nel contratto

I cavalli di ritorno spesso non rappresentano delle buone idee per le strategie di un club, soprattutto nel mercato. Ma in questo caso si tratterebbe di un giovane calciatore, cresciuto nel vivaio del Milan, che finalmente appare pronto a guadagnarsi un posto in prima squadra.

Il Milan starebbe seriamente valutando di riportare Raoul Bellanova in rossonero. Si tratta del terzino destro titolare di Cagliari e Nazionale italiana Under 21. Il classe 2000, nativo di Rho, è una delle stelle fuoriuscite da Milanello negli ultimi tempi, ma al momento non è più un calciatore di proprietà milanista.

In questa stagione Bellanova sta giocando con la maglia del Cagliari, dove ha acquisito esperienza e fiducia nei propri mezzi. Soprattutto con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina, che lo ha lanciato come esterno destro a tutta fascia, puntando sulle sue migliori qualità: la rapidità di passo ed i polmoni di ferro.

Il cartellino del 21enne è di proprietà del Bordeaux, club francese che nel 2019 lo ha acquistato per 700 mila euro quando ancora militava nella Primavera del Milan. Ma oggi i rossoneri sembrano intenzionati a riportarlo a casa, valutando il riacquisto a titolo definitivo vista anche la crescita esponenziale del terzino.

Il Cagliari ha la possibilità di riscattare Bellanova a fine stagione per meno di un milione di euro. Ma occhio proprio al Milan, che vanta una clausola: il guadagno del 10% sulla futura rivendita del calciatore. Condizione che pone i rossoneri in vantaggio: Bellanova infatti piace anche ad altri club di Serie A (Inter, Napoli e Roma), ma il Milan pare essere nel suo destino.